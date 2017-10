El Gobierno abre la puerta a aplicar el artículo 155 si Puigdemont "declara unilateralmente la independencia"

Como catalán, la autonomía actual me sirve de muy poco. Es puro teatro, maquillaje para tener contenta a la gente que cree que el Estado esta descentralizado. Pero sin una separación clara de responsabilidades, el Estado siempre puede poner leyes por encima que dejan en papel mojado las tuyas, o bien anulártelas si no le gustan via TC.



Prefiero no tener Parlament y no diluir responsabilidades cuando no se invierte o se hace mal. La culpa sí sería de Madrit.