Puigdemont pide comparecer en el Parlament el martes por la tarde

Es evidente que habrá acusaciones por los incidentes del Domingo, no sólo en una parte como hasta ahora. La imágen de España ha quedado seriamente tocada, como un país convulso, violento y hay quién dice que de estado policial.



Eso no es bueno para las inversiones ni el turismo, lo que nos dá de comer.



Así que habrá que ir pensando a quién le hacemos comerse el marrón de dicho traspiés. Todo sea de paso mencionado, después del pulsito de éste señor, para no darle alas.



Habrá que buscar la manera de hacer creer al extranjero que todo ha sido el exceso de celo de algunas personas concretas.



Pero ahí está ese tema, en la bandeja de asuntos urgentes a tratar.