La división de los partidos separatistas pone en riesgo la declaración unilateral de independencia en Cataluña

Los rumores de que la declaración unilateral de independencia (DUI) anunciada para unos días tras el referéndum del 1 de octubre podría no llegar a proclamarse saltan ya a la prensa internacional. Bloomberg refleja este jueves que la división interna entre los actores políticos separatistas en la manera de afrontar la ruptura supone un freno en el anuncio que el Govern presentó como última amenaza al Gobierno.

Según fuentes cercanas a los partidos implicados citadas por ese medio, CUP y Juns pel Sí (JxSí) estarían buscando una alternativa a la DUI más encaminada al diálogo con el Gobierno para llegar a negociar la independencia.

Los tiempos no pasan igual para estas formaciones políticas. La CUP quiere la independencia ya y así lo está exigiendo, mientras que JxSí apuesta por asegurar más los pasos, en una estrategia más similar a la que prefiere Carles Puigdemont para coger aire y valorar las consecuencias de la ruptura en otros escenarios, como el económico.

Además de los protagonistas políticos, la sociedad civil también tiene gran peso en el procés. "Presidente, no nos falles", dijo el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez a Puigdemont el mismo día del referéndum ilegal. Junto a Òmnium Cultural, la presión al Govern para la declaración inminente de la independencia de manera unilateral crece. "Franco no pudo acabar con este pueblo, el Estado tampoco podrá. Ni grises ni verdes nos dais miedo: no pasaréis", dijo su presidente Jordi Cuixart.

"La postura del Govern es ilegal y aceptar un mediador o arbitraje sería un peligroso para la UE", ha dicho el ministro de Economía Luis de Guindos en una entrevista también a Bloomberg en la que ha criticado la presión que está ejerciendo la CUP en el Gobierno catalán: no habrá ningún tipo de negociación mientras no se vuelva al "marco legal", ha insistido el representante del Gobierno español.

De ahí que la declaración unilateral de independencia esté en riesgo por los desencuentros internos entre los independentistas que tienen que unirse para proclamarla desde la ilegalidad de un proceso anulado por el Constitucional. El diálogo puede empezar a verse como una vía no tan deseada pero sí más asumible en el intento de proclamar la república catalana.

