Puigdemont exige al Gobierno que retire de Cataluña a los policías y guardias civiles desplegados por el 1-O

Claro, quiere que se retiren porque esta semana quiere proclamar la independencia.



Se cree que somos idiotas. Hay que suspender la autonomía sine die, hasta que reculen y cumplan la ley.



No se entiende que estos tíos de la foto sigan todavía en libertad y no estén en el trullo hasta que se celebre el juicio que les va a caer encima.



Todos los problemas vienen porque se ha permitido el mantenimiento de dos autoridades paralelas y contrapuestas: el Gobierno de la Nación que cumple la ley y las órdenes de los jueces, y el otro, el de estos sediciosos que siguen mandando y además tienen policía cómplice.



Cuanto antes se actúe mejor, ya están tardando.



Y las algaradas del domingo se podrían haber evitado si se hubiera cumplido lo que ordenó el fiscal: cerrar los colegios desde el viernes, pero vino una juez a ordenar que no, que fuera el mismo domingo.



Todo porque Rajoy se sigue escondiendo detrás de los jueces, aún no ha tomado ni una sola medida como Gobierno de España para parar esto, y tenía muchos instrumentos legales: art 155 de la constitución, decretar el estado de excepción o de alarma, tomar directamente el control de los mozos de cuadra destituyendo al trapero y su cúpula, aplicación de la ley de seguridad ciudadana, etc. Nada ha decidido como gobierno, nada, sólo lo que digan los jueces, y por culpa de una inepta pasó lo que pasó el domingo.



La unidad de España no se puede dejar en manos de una sola persona con toga que no ha elegido nadie.