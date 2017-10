Rajoy: "Ha fracasado un proceso que sólo ha servido para sembrar división"

Mariano Rajoy, en una comparecencia | Imagen: EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció en la noche de este domingo en Moncloa para analizar la jornada de votaciones y altercados del referéndum catalán del 1 de octubre.

"España, una gran nación de las más antiguas de Europa, una democracia madura, amable y tolerante, pero firme y determinada que conforma un estado de derecho con todas sus garantías", comenzó afirmando.

"Mi principal obligación es cumplir la ley y hacerla cumplir, pero también amparar la convivencia y buscar la concordia, ser el presidente de todos los españoles, de quienes me han votado y de quienes nunca lo harán", continuó.

Rajoy expresó tajantemente que "hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña, nuestro estado de derecho mantiene su vigencia". "No hemos asistido a ninguna suerte de consulta sino a una escenificación contra la convivencia democrática y la legalidad", prosiguió.

"En esa irresponsable estrategia política algunos han intentado alzar la voz, han vulnerado los límites del decoro democrático. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata: adoctrinamiento de niños, acoso a jueces o periodistas, y quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad", relató.

"Entiendo la frustración que pueden sentir y lo lamento, pero el cauce para sus demandas no puede venir de la quiebra de la legalidad sino de un diálogo leal en el que se escuche y se atienda a todos. Y la gran mayoría de Cataluña no ha querido participar del guión de los secesionistas, son gente de ley sin aspavientos y sin ruidos, han ignorado la convocatoria y se han situado del lado de la democracia", expuso.

"Los españoles hemos sido capaces de superar las diferencias más dolorosas y las dificultades que parecían más insalvables, hemos sido un ejemplo para el mundo. El Gobierno mantuvo en todo momento que el referéndum no se iba a celebrar y lo sabían sus promotores. Era ilegal, improcedente e imposible, pero siguieron adelante en su ataque al estado de derecho, un ataque premeditado y consciente al que hemos reaccionado con firmeza y serenidad", añadió.

"El referéndum pretendía liquidar la Constitución Española e independizar una parte del país sin contar con el conjunto de los españoles simplemente no ha existido", continuó.

"Ha fracasado un proceso que sólo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseadas. Yo no voy a cerrar ninguna puerta, nunca lo he hecho, siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero dentro de la ley y en el marco de la democracia", apuntó, antes de mostrar su voluntad de "seguir contando con los partidos que han estado del lado de la democracia y les convocaré".

PUBLICIDAD