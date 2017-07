Un conseller de Puigdemont: "No podremos hacer el referéndum, tendremos que hacer algo diferente"

Baiget es titular de Empresa y cuota del PDeCAT en el Govern

"El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos"

Se queja de que estas decisiones las toma la cúpula del Govern

El conseller de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget. Foto: Luis Moreno

El conseller de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget, ha admitido este lunes que el Govern no podrá ejecutar el referéndum de independencia anunciado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para el próximo 1 de octubre.

Ha sido en una entrevista concedida a El Punt Avui donde Baiget ha reconocido abiertamente que el Ejecutivo catalán no tendrá fortaleza suficiente como para llevar a cabo el plebiscito y habrá que buscar otra opción: "Probablemente no podremos hacer el referéndum, y tendremos que hacer una cosa diferente".

"El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N", ha reflexionado Baiget.

Para el conseller, lo "único" que podría diferenciar las dos consultas es que "en lugar de dos millones (como en 2014) vayan a votar cuatro millones de personas". De hecho, ha admitido que la única fuerza del Procès radica en la movilización ciudadana, algo que no será eterno: "Solo tenemos un activo, que es la gente. Necesitamos una movilización masiva, pero pensar que lograremos un grado de movilización mayoritaria y permanente es no conocer el país".

Para añadir más leña al fuego, Baiget, que pertenece a la cuota del PDeCAT (antiguo convergente) en el Govern, ha dicho al respecto que "una parte del Govern no está en el núcleo duro de las decisiones, y eso genera lo que genera". Además, ha apostillado: "A mi y a otros, ¿se nos consulta la estrategia? No. Y en función de la estrategia que se decida, los que no estamos en el núcleo duro de las decisiones deberemos decidir en poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar".

Temor por su patrimonio

Ante las posibles acciones judiciales, Baiget ha afirmado que podría "aguantar tener que ir a prisión", pero no si "van contra el patrimonio", ya que afectaría a su familia, al tiempo que admite que siente "respeto" cuando firma un requerimiento judicial.

Baiget, hombre próximo al expresidente catalán Artur Mas, ha destacado que Puigdemont es "mucho más explosivo" que su antecesor en la Presidencia de la Generalitat y, aunque "conecta con la gente", a la hora de trabajar es "mucho más distante".

También critica la idea de la CUP de convocar una huelga general, pues "el país no lo aguantaría y pensar que sí es no conocer el país", al tiempo que remarca que el modelo de los antisistema no coincide "en nada" con el suyo.

Estas palabras de Baiget supone un jarro de agua fría en las expectativas del Govern 24 horas antes de que el propio Puigdemont anuncie las supuestas garantías democráticas del hipotético referéndum de octubre.

Según analistas de diversos medios, esa otra "alternativa" de la que habla Baiget, más que otra consulta, serían unas nuevas elecciones autonómicas que reconfigurasen el equilibrio de fuerzas en el Parlament y que ganaría holgadamente ERC.

