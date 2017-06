Sánchez y Iglesias acercan este martes posturas para hacer frente al PP con su primera reunión en más de un año

El encuentro tendrá una duración de aproximadamente una hora

Iglesias atenderá a los medios; Sánchez delegará en Ábalos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, se reúnen este martes a las 10.00 horas en el Congreso para acercar posturas y explorar posibles vías de colaboración para hacer frente al Gobierno del PP y sus políticas con "iniciativas de trabajo conjunto"; reunión que se enmarca dentro de la ronda de contactos que ha iniciado el exdiputado madrileño tras recuperar el liderazgo de los socialistas a finales de mayo.

Tras la reunión, que tendrá lugar en el despacho de la portavocía parlamentaria del PSOE, Sánchez no comparecerá y delegará en su secretario de Organización, José Luis Ábalos, la intervención ante los medios de comunicación. Por su parte, Iglesias sí comparecerá en la sala de prensa del Congreso alrededor de la 11.00 según la previsión de Podemos, lo que dejaría el encuentro entre los líderes aproximadamente en una hora de duración.

Se trata de la primera reunión entre los dos líderes desde el encuentro que mantuvieron el 30 de marzo de 2016, tras las elecciones de diciembre de 2015. Entonces intentaron sin éxito estudiar la posibilidad de un acuerdo que garantizara la investidura de Sánchez, que Podemos finalmente rechazó tras sellar el socialista un pacto con Ciudadanos, que los 'morados' no aceptaban.

Ahora, más de un año después, Iglesias y Sánchez se vuelven a ver las caras en un encuentro privado y, aunque sus posturas parecen a priori más cercanas, siguen manteniendo discrepancias en cuanto a la estrategia para hacer frente al Gobierno de Mariano Rajoy.

Mientras que Sánchez busca construir una mayoría parlamentaria, que incluya a Ciudadanos, y que trabaje para revertir las medidas del PP, Iglesias quiere que esa mayoría sirva para sacar a Rajoy de La Moncloa, lo que implica, necesariamente, una nueva moción de censura.

Sin embargo, aunque los socialistas no descartan esta opción en un futuro, y en función de las circunstancias, sí defienden que ahora no es el momento al no existir todavía esa mayoría que la haga posible, sobre todo teniendo en cuenta que Ciudadanos se ubicó en el bloque del 'no', junto al PP, en el debate de la moción que presentó Podemos y que encabezó Iglesias contra Rajoy.

Podemos ha rebajado la presión a este respecto, pero sigue manteniendo como meta el sacar al PP de las instituciones. El propio Iglesias afirmó la semana pasada que son conscientes de que no pueden imponer sus ritmos al PSOE y se mostró dispuesto a aceptar la hoja de ruta de colaboración parlamentaria propuesta por Sánchez pero, eso sí, sin perder de vista el objetivo de echar a Rajoy.

"No tenemos duda de que hay que sacar al PP de las instituciones pero intuyo que en el PSOE hay un debate, en el que algunos quieren hacerlo y otros que tienen más dudas. Estamos dispuestos a ir explorando pasos, es positivo ponernos de acuerdo en iniciativas parlamentarias", aseguró el líder de Podemos.

Plan de rescate a los jóvenes

Sánchez ya dejó claro, cuando propuso a Iglesias retomar su relación con la reunión de este martes, que su objetivo ahora es pactar un plan de rescate a los jóvenes, como primera iniciativa conjunta, que sirva para caminar hacia el "espacio de coordinación parlamentaria" que anunció en su discurso ante la militancia con el que cerró el Congreso Federal del PSOE el pasado 18 de junio.

Podemos ve con buenos ojos esta primera iniciativa, aunque Iglesias aprovechará el encuentro para proponer a Sánchez ampliar la lista de frentes a tener en cuenta, para avanzar también en iniciativas relativas a pensiones o pobreza infantil, por ejemplo, o conversar sobre "plurinacionalidad", después de que el "nuevo PSOE" haya asumido este concepto para abordar la crisis territorial en Cataluña.

También estará sobre la mesa el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, ante el cual el PSOE ha cambiado de postura tras la llegada de Sánchez, pasando del apoyo a la "abstención razonada". A este respecto, Iglesias aprovechará el encuentro para pedir al PSOE que dé "el paso" entero y se posicione en contra junto a Podemos, algo que los socialistas descartan.

