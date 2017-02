Pedro Azpiazu: "En Euskadi hay una renta universal desde hace 28 años"

"Una renta mínima no tiene por qué desincentivar el trabajo", asegura

Pedro Azpiazu. Foto: elEconomista.

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, es uno de los grandes negociadores del equipo de Iñigo Urkullu. Es quien lidera los contactos con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para solventar las discrepancias sobre el Concierto y el Cupo; el que deberá negociar los Presupuestos vascos de 2017; y quien se ha atrevido plantear que igual es necesario subir los impuestos en Euskadi para mantener la inversión pública y el gasto social.

¿Cree factible que en la negociación sobre el Concierto y el Cupo se consigan los 1.600 millones que reclama la Administración vasca?

No me gusta hablar de cifras concretas. No creo que sea bueno plantear el debate en esos términos, porque pueden condicionar la negociación. La mayor discrepancia se produce a partir de 2011 con el cambio de modelo de financiación que se hizo en las comunidades autónomas de régimen común. Solo esa suma 1.100 millones. El resto corresponde a otras cuestiones como las políticas activas de empleo, etcétera, pero ya de cuantías menores.

Pero, en un escenario de menores ingresos por recaudación y en plena elaboración de los Presupuestos, ¿esos 1.600 millones no 'alegrarían' las cuentas públicas?

Me gustaría un acuerdo que nos permita una capacidad de gasto adicional, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Desde el punto de vista contable esas cantidades ya están contempladas. Lo relevante es que el acuerdo se logre y se recupere la normalidad institucional y las relaciones financieras entre el Estado y las Instituciones vascas.

Entonces, nada de sorpresas y alegrías en los Presupuestos vascos.....

Vamos a cumplir con el compromiso de elevar un 5% el gasto en I+D+i, implementar medidas de impulso a la economía y al empleo. También se mantendrán las políticas sociales en Educación, Sanidad, etc. y las ayudas.

Con menos ingresos y sin recortes en los Presupuestos... ¿Cómo se hace esa cuadratura?

La menor recaudación siempre es un problema. Lo que nos ayuda a mantener la capacidad de gasto ha sido la relajación de los límites de déficit.

¿Qué le parece el revuelo que ha causado su propuesta de subir impuestos?

A mí no me gusta subir impuestos, si se pudieran bajar, mejor. Pero hay que ver lo que es posible. Lo que ahora se está planteando es la necesidad de analizar y reflexionar sobre los efectos de la reforma fiscal de 2014. Pero no podemos olvidar que hay una serie de necesidades que las Administraciones tenemos que cubrir. Se nos pide que tengamos un papel de impulso económico, dinamizador de la economía y del empleo y, también que cubramos los servicios sociales. Después hay que ver cómo lo financiamos. Y no digo que haya que subir los impuestos, sino que revisemos el modelo, bajo los principios de equidad, justicia y progresividad.

¿Qué opina de la propuesta de crear una 'renta mínima de inserción'?

En Euskadi no existe ese debate. Nosotros tenemos esa renta mínima de inserción desde 1989 y la llamamos Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Creo que una renta mínima deben tenerla todos los ciudadanos que la necesiten. La RGI en Euskadi tiene un coste importante (461 millones en 2016), pero los ciudadanos están dispuestos a pagar impuestos para ello. Habrá que ver la capacidad real que tiene el Estado para implantar esa renta.

¿Las rentas universales desincentivan buscar trabajo?

Una renta mínima no tiene por qué desincentivar el trabajo. Insisto que en Euskadi la tenemos desde hace 28 años y también tenemos una de las tasas de paro más bajas del Estado, alrededor del 12%. Hay que lograr un equilibrio, que sea una renta de suficiencia y que no desincentive buscar trabajo.

