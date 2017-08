'Turismofobia': quiénes son los culpables

El turismo lo unico que provoca es lo siguiente:



- Empleo ultraprecario: Las limpiadoras de los hoteles ganan mas pidiendo en un semaforo que limpiando una habitacion



- Molestias a los vecinos que no les dejan dormir, padecen agresiones de borrachos y destrozos en sus coches y comercios.



- Genera solo gastos y costes para un pueblo que tiene que limpiar y arreglar los desperfectos. En contrapartida la mayoria de los empresarios que ganan dinero con ello NO TRIBUTAN en España o TRIBUTAN SOLO EN MADRID y por tanto no contribuyen en ninguna medida a paliar el mal provocado.



- Provoca desastres medioambientales con las suciedades en las playas que provocan.



- Desvian inversiones sanas de la industria para dedicarlas a un sector que no entiende ni de salarios justos ni de proteccion social.