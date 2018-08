Meliá, ACS y Arcelor, las favoritas de la Liga Ibex dos años después

Los analistas cuentan con tres cromos favoritos en su colección de álbumes de la Liga Ibex de elEconomista en la nueva temporada de bolsa que acaba de arrancar. Meliá, ArcelorMittal y ACS son las tres compañías que, por tercer año, revalidan su posición en la parte alta de la tabla que permite detectar qué valores del selectivo nacional tienen el mejor consejo del consenso de mercado, según una combinada de Bloomberg y FactSet.

El ránking que elabora este diario cumple su segundo aniversario con cambios significativos respecto a la anterior edición, aunque si extendemos el balance a septiembre de 2016, la colección arroja algunos cromos repes: Gabriel Escarrer, Lakhsmi Mittal y Florentino Pérez son los rostros de la mejor delantera por recomendación de la bolsa española.

En los últimos doce meses el grupo hotelero ha superado a Telefónica, IAG, Iberdrola, Grifols, Merlin, Cellnex, Inditex, ACS, Acciona, ArcelorMittal y Ferrovial y ha escalado 11 posiciones hasta alzarse con el primer puesto por recomendación. Ya lo hizo en marzo, cuando le arrebató el trofeo a la mejor recomendación a Ferrovial tras 9 meses de imbatibilidad, y volvió a retomar el liderato a principios de agosto, donde se ha consolidado las últimas semanas.

Aunque la compañía cede más de un 3% en el parqué en lo que va de año, Meliá se sitúa entre las 6 mayores hoteleras cotizadas del mundo -excluyendo a los grupos chinos- con mayor potencial en bolsa de cara a los próximos 12 meses, un 28%, además de cotizar con descuento, en términos de PER -número de veces que las ganancias están recogidas en el precio de la acción- al situar su multiplicador de beneficios en las 18,3 veces, un 30% por debajo de la media de sus comparables.

En los últimos tiempos la fortaleza del dólar -avanza frente al euro un 2,5% en el año- sopla a favor de la hotelera, ya que más de la mitad de sus ingresos son en esta divisa. "Las perspectivas para el resto del año parecen sólidas al margen de que el impacto del tipo de cambio no tiene por qué relajarse en el segundo semestre", consideran desde Société Générale.

El segundo cromo más deseado es el de Lakshmi Mittal, presidente del grupo ArcelorMittal, que una temporada después, repite en el segundo puesto. La acerera, que cae un 2,9% en el ejercicio, ha conseguido paulatinamente ganarse de nuevo la confianza del mercado. Tanto es así que, desde hace dos años, ha regateado a más de 12 compañías desde el puesto número 14 que ostentaba en 2016.

Este salto en la recomendación de la firma no es más que la consecuencia directa de la mejora de las estimaciones para una compañía que, además, se compra barata. Algunos bancos de inversión sugieren que el valor no ha recogido el crecimiento de las previsiones en su cotización y de ahí que ArcelorMittal cotice con un descuento del 52% respecto al multiplicador de beneficios medio del sector europeo en 2018. Su PER -número de veces que la acción recoge en precio las ganancias de una compañía- se sitúa en las 5,7 veces frente a las 12,55 veces de las 25 mayores acereras mundiales. Es, además, el PER más bajo del Ibex frente a un promedio de 19,6 veces. "Las condiciones favorables del mercado, junto con operaciones mejoradas, respaldaron el mejor primer semestre de ArcelorMittal desde 2011", apuntan desde Bloomberg Intelligence.

El 'fichaje' de Abertis

De las constructoras del mercado español, ACS es la mejor posicionada, aunque Ferrovial y Acciona -que gracias a su negocio de infraestructuras ha vuelto a la senda del crecimiento- le tienen sometida a un férreo marcaje desde la cuarta y quinta posición, y hace un año ocupaban el primer y tercer puesto, respectivamente.

En los dos últimos ejercicios ACS ha defendido uno de los mejores carteles de compra del índice, pero cuando se concretó su interés por Abertis -hace justo un año- el consenso de mercado deterioró su calificación progresivamente hasta un mantener, en febrero, por el temor de que la compañía que preside Florentino Pérez pagase de más por la concesionaria de autopistas.

La mejora de la firma en el parqué se fraguó desde los mínimos anuales de marzo, cuando era uno de los peores valores del Ibex y se dejaba un 16,5%, justo antes de que se anunciara el desenlace feliz de la opa tras presentarse conjuntamente con Atlantia. Desde entonces el mercado ha premiado a la constructora con una subida del 34%. Un ascenso que no ha frenado el entusiasmo de los analistas, que aún le otorgan un potencial superior al 11%. Pero aún hay más. La nueva ACS que se va dibujando tras la adquisición ofrece un nuevo atractivo: la retribución a los accionistas. Así lo consideran en Bankinter, para quien "la participación en Abertis refuerza la valoración en términos de dividendos y resultados sin deteriorar los ratios de endeudamiento".

Aunque el impacto por Atlantia, su socio comercial en la operación sobre Abertis, se dejó notar en un primer momento sobre ACS -llegó a ceder un 5%-, ya ha recuperado los niveles previos en bolsa a la tragedia del puente en Génova, mientras que la valoración y la recomendación que recibe de los expertos no han sufrido deterioro alguno.

Ascensos y descensos

Dos años después de que elEconomista empezara a auditar las recomendaciones que reciben las firmas del selectivo, la banca es el sector que más mejora su consejo en este periodo, donde destacan las subidas en la clasificación de CaixaBank y Santander, que suben 20 y 12 peldaños, respectivamente. Por valores, Endesa es la que más convence a los analistas tras escalar 14 puestos.

En cuanto a las firmas que han visto deteriorar más su consejo se encuentran Técnicas Reunidas, que cede en un año 22 puestos, y Dia, que cae 21 posiciones hasta el número 30.

Viscofan sigue en el infierno y Mapfre se salva

Es uno de los clásicos defensivos en tiempos de incertidumbre, pero el fabricante de envoltorios está abonado al farolillo 'rojo'. En lo que va de año sus títulos se revalorizan más de un 12,8 por ciento, por lo que los analsitas que la siguen creen que ha llegado a su agotamiento y que pronto se verá su declive. De hecho, el grupo cuenta con el mayor porcentaje de recomendaciones de venta de los últimos dos ejercicios.