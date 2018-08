Suspenden la cotización de Tesla después de que Musk se plantee excluirla de bolsa

La cotización de Tesla en la bolsa estadounidense se ha suspendido este martes a las 14.08 horas (hora de Nueva York) después de que su CEO, Elon Musk, sugiriera en Twitter la posiblidad de excluirla de bolsa mediante la recompra de las acciones a un valor de 420 dólares. Los títulos cerraron el lunes a 341,99 dólares y cotizaban a 367,25 dólares cuando se suspendió la cotización.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.