¿Por qué Santander cae en bolsa pese a haber ganado un 10% más?

No ha gustado Reino Unido, la mora y la cifra de negocio en España

A pesar de ello, tiene su mejor recomendación desde el año 2010

Santander ha sido la encargada de inaugurar la temporada de resultados de la banca en España. Hoy ha presentado sus cuentas del primer trimestre del año y lo cierto es que no han gustado mucho al mercado, que ha llegado a castigar a la compañía con caídas superiores al 3% en la sesión lo que deja su saldo anual en negativo: cae más de un 1,6% en 2018.

Su beneficio neto atribuido ha crecido un 10% hasta los 2.054 millones de euros gracias al tirón de varios mercados en los que opera como Brasil, España y México. Sin embargo, a pesar de que no hay ningún gran motivo aparente, los inversores han aprovechado algunas sombras en sus resultados para vender. Lo que menos ha gustado ha sido Reino Unido, la mora y la cifra de negocio en España.

Así lo explica Ignacio Cantos, de Atlas Capital: "Los resultados no han sido muy emocionantes, sino de transición. La parte de Brasil ha apoyado, mientras que Reino Unido ha ido mal como se esperaba. En España, sin embargo, la adquisición de Popular no se ha notado mucho, los ingresos por comisiones están parados, la parte alta de la cuenta de resultados no mejora, aunque es difícil que lo haga con tipos negativos", explica. A ello se une, además, que "la mora ha subido un poco y las provisiones no son tan altas como se esperaban", añade Cantos.

Por contextualizar, desde la integración de Popular en junio del año pasado, la mora del grupo ha subido ligeramente, desde el 3,74 hasta el 4,02%, aunque en el primer trimestre se haya reducido.

Para Ignacio Cerezo, de UBS, la parte más decepcionante ha sido la cifra de negocio en España, que ha caído un 3% con respecto al trimestre anterior debido a unos volúmenes más débiles, a la disminución del rendimiento de los préstamos y a la cartera de bonos en el último trimestre de 2017. Además, le "sorprendió negativamente la cifra de gastos de personal del Reino Unido, que creció un 17% trimestralmente, rompiendo la tendencia estable de los últimos meses", subraya Cerezo.

El efecto divisa también es también nocivo para Santander. Así lo explica Sara Carbonell, de CMC Markets: "Cuando se tiene tanta exposición al exterior el efecto divisa puede lastrar los resultados. En los presentados hoy hay muchas partidas que han empeorado por el efecto del tipo de cambio, por ejemplo, el margen bruto hubiese sido mejor", asegura. Además, la experta considera que "los ingresos no demuestran fortaleza y es por lo que el mercado no acaba de estar convencido", añade al respecto.

La mejor opción del sector

En cualquier caso, Santander se presenta como la mejor opción dentro del sector financiero para los bancos de inversión, a la espera de que los tipos de interés repunten en la eurozona a mediados del próximo año: la última encuesta a expertos que realiza Bloomberg mostró que los analistas esperan un aumento en el precio del dinero de la eurozona en el tercer trimestre de 2019, poco antes de que Mario Draghi, presidente de la entidad, deje el cargo, a finales de ese año.

La entidad que preside Ana Botín, que también ronda un potencial de cerca del 12% en bolsa de cara a los próximos 12 meses, hasta los 6,25 euros, tiene su mejor recomendación desde junio del año 2010 para la media de bancos de inversión que recoge FactSet. Y no solo es una de las pocas recomendaciones de compra en el sector europeo sino que, además, es el único banco del Ibex 35 con este consejo.

PUBLICIDAD