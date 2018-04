Una década después, la banca reina en el Ibex 35 y regenta toda la bolsa europea

¿Qué está comprando el inversor cuando invierte en los índices bursátiles europeos? Aunque el sector financiero predomina en las mayores plazas del Viejo Continente, lo cierto es que los principales selectivos de cada país presentan una composición diferente según las características de los accionistas, de su regulación o de la estructura de la economía real.

Un análisis de las firmas que forman parte del Ibex 35, el Cac francés, el Mib italiano, el Dax alemán y el FTSE británico en 2018, en comparación con 2007 -antes de que estallara la crisis-, ofrece algunas claves para entender la renta variable en Europa.

1. La hegemonía absoluta de la banca

La industria financiera, que incluye bancos, aseguradoras y socimis, según la clasificación ICB que elabora la empresa británica FTSE Russell, es el sector con más peso en cada uno de los índices de referencia de las cinco economías más grandes de Europa. En especial, en España, donde según la ponderación de Bloomberg, representa un 40,8% de la capitalización bursátil del Ibex 35, la mayor cifra de los indicadores estudiados, con la presencia de Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Colonial, Merlin y Mapfre, según datos de principios de abril de este año. Prácticamente, la cuota del ámbito de las finanzas en la composición del selectivo español no se ha alterado desde antes de la crisis, cuando, a cierre de 2006, el porcentaje era del 39,7%.

Los índices más bancarizados después del Ibex son el Mib italiano (31,8% de peso del sector financiero), el FTSE londinense (23,7%) y el Cac 40 francés (23,5%). El indicador donde las finanzas pesan menos con respecto al resto es el Dax 30 alemán, donde los bancos y las aseguradoras suponen sólo el 23% de todos los valores -no obstante, la mayoría de bancos regionales alemanes no cotizan en bolsa, como señala el profesor del IEB Javier Santacruz-. Por otro lado, el índice italiano es en el que los bancos han perdido más influencia. Entre finales de 2006 y la primera semana de abril de 2018, la industria financiera ha reducido sus posiciones en ocho puntos porcentuales, aproximadamente.

Pero, ¿por qué pesa menos el sector financiero en los índices vecinos que en España? "Se debe a las reglas para elaborar los índices, que exigen determinados requisitos de capitalización, liquidez, etcétera, así como al número de componentes de cada índice", explica Tomás Valentín García-Purriños, gestor de Morabanc Asset Management. "Cuanto menos componentes, más peso tienen los títulos con mayor free float", añade el analista.

2. España gana en infraestructuras

El sector de las infraestructuras es el segundo con más peso en el Ibex 35, tanto ahora como a comienzos de 2007. El listado de sectores, según el criterio de la empresa británica FTSE Russell, incluye en la categoría industrials a las empresas españolas de infraestructuras y del sector aeroespacial y de servicios Abertis, Acciona, ACS, Aena, Amadeus y Ferrovial. En total, este grupo representa el 17,7% del índice. Por el contrario, el Reino Unido es el país cuyo indicador de referencia cuenta con menos empresas de este tipo. Sólo el 4,6% de las empresas pertenece a esta categoría. Sin embargo, un 13% de la capitalización del FTSE 100, el mayor porcentaje de todos los índices, corresponde a la categoría de materiales básicos, con firmas como Glencore o Rio Tinto.

3. Las 'utilities' pierden peso en Francia

En enero de 2007, compañías como Electricité de France (EDF), Engie y Suez, con una importante participación del Estado en el accionariado, suponían el 15,6% del conjunto del Cac 40. Sin embargo, en once años se ha producido un trasvase de capital en bolsa hacia otros sectores, como los de bienes de consumo, el sanitario y el petrolero. A principios de abril de este año, un 5,1% de los valores del índice de referencia de la bolsa de París se dedicaba a los servicios de suministro de energía. En España es donde el peso de las utilities es mayor, con un 16,7% del total este año, con Enagás o Endesa entre ellas. En cambio, en 2007, este sector no estaba entre los tres primeros del Ibex.

4. Cinco empresas 'mandan' en el Ibex 35

Cinco empresas dominan en la bolsa española. Casi dos tercios de la capitalización bursátil del Ibex 35, en concreto el 58,7 %, está en manos de Banco Santander, Telefónica, BBVA, Endesa y ArcelorMittal. Los descensos que ha acumulado Inditex en el parqué madrileño en los últimos meses han alejado a la firma textil hasta la octava posición por peso en el índice, aunque tampoco se contaba entre las cinco primeras en 2007. Quien sí estaba en aquella época era Repsol. El caso es que si se compara con otros indicadores bursátiles de nuestro entorno, la posición predominante de estas cinco compañías es muy elevada con respecto a, por ejemplo, el 29,7% que acaparan las cinco mayores compañías británicas del FTSE (HSBC, BP, GlaxoSmithKline, Royal Dutch Shell A y B y Vodafone). En ninguno de los otros cuatro índices analizados el peso de cinco compañías supera más de la mitad de la capitalización del índice como en el Ibex.

5. a ponderación de los índices es diferente

De las cien compañías del FTSE, 76 tienen un valor en bolsa inferior a un punto porcentual y sólo cuatro compañías pesan más de un 5%. La estructura del selectivo británico muestra una mayor presencia de inversores pequeños, mientras que en el Ibex 35 español un 20% de las 35 firmas que lo componen cuenta con una capitalización superior al 5% respecto al índice y un 37% de ellas pesa menos de un 1%.

6. Banco Santander es el valor que más pesa

El Santander es el número uno. La entidad financiera representa el 16,5% de la capitalización bursátil del Ibex 35, según la ponderación de Bloomberg. Así, es el valor que más pesa en relación al índice en el que cotiza de los cinco indicadores principales de Europa. A finales de 2006, el peso del banco en el selectivo español era del 16,15%. Ninguna otra compañía europea alcanza el nivel del Santander en cuanto al peso relativo que tiene en sus respectivos indicadores en 2018. Total supone el 9,9% de la capitalización del Cac 40; Eni representa el 9,7% del Mib; E.ON supone el 8,1% del Dax y Shell supone el 6,9% (aunque como tanto las acciones A y B de la compañía petrolera componen el índice, la suma daría como resultado un 13,8%).

7. Los bienes de consumo son marca italiana

¿Quién domina en el sector del lujo y de los bienes de consumo? En la bolsa de 2018, al menos, se trata de Italia, donde un 20,7% de los valores que componen el FTSE Mib forman parte de la categoría de los bienes de consumo, entre ellos Ferrari, Luxottica o Salvatore Ferragamo. Alemania, con BMW o Adidas, estaría en segundo lugar, con el 17,6%, y Francia, la patria de Louis Vuitton, en tercera posición, con el 16,2%. Si la industria financiera va en cabeza en las principales plazas bursátiles europeas, es en el segundo sector con mayor peso donde se encuentran las diferencias, y dan una idea de las especificidades de la economía de cada país. Si en Alemania, Francia e Italia la industria de la moda, los coches y las bebidas es la segunda en peso bursátil, en España es el sector industrial, que incluye a constructoras, firmas de ingeniería industrial y del ámbito aeroespacial, como Acciona y Ferrovial. En Reino Unido, por ejemplo, es la industria del petróleo y del gas, gracias a las reservas de crudo en el Mar del Norte.

Sin embargo, los índices no tienen por qué ser representativos del PIB de un país. "En el caso español por ejemplo, no hay más que ver dónde hacen los beneficios el Santander, Inditex, BBVA o Teléfonica. España es una parte importante de sus intereses económicos, pero no la más importante", subraya García-Purriños.

"En un índice se suelen incluir las empresas con sede en un país que tengan mayor capitalización, free float y liquidez. Pero eso no indica cuánto aportan a la economía de un país. Suele haber correlación, pero no tiene por qué ser exacto", sostiene el experto.

PUBLICIDAD