Valores a buen precio y sin fecha de caducidad para 'hacer despensa'

Firmas como Dia, Mapfre o Mediaset cotizan con fuertes descuentos, pero no se ganan a los expertos

El ibex cotiza a menos de 13 veces su beneficio y sus dividendos ofrecen una rentabilidad del 4,2%



El Ibex ofrece un descuento no visto desde 2013 y genera una oportunidad de inversión a largo plazo.

La caída sufrida por la bolsa española desde máximos del año (retrocede un 8,7 por ciento) ha hecho que -aunque por niveles técnicos la situación sea peligrosa- por fundamentales la renta variable del país vuelva a estar atractiva. El Ibex 35 cotiza a un PER (veces que se recoge el beneficio en el precio de la acción) de 12,8 veces, lo que supone un descuento del 3,4 por ciento con respecto a su media histórica de 13,2 veces. Esta cifra supone su menor multiplicador de beneficios desde junio de 2013. A este multiplicador de beneficios hay que añadirle una rentabilidad por dividendo del 4,2 por ciento -frente a un bono a 10 años que apenas rinde un 1,2 por ciento- que hace que haya llegado el momento de que el inversor a largo plazo empiece a buscar valores que cotizan en niveles atractivos por circunstancias puntuales y hacer despensa con ellos hasta que sean capaces de destapar todo su potencial.

"Creemos que es una clara oportunidad para comprar. La combinación de la macro global, la actual situación de la renta fija y las perspectivas de resultados y de valoración de las compañías conforman un contexto que consideramos que es de los más atractivos para comprar bolsa de los que nos hemos encontrado en los últimos años", argumenta Ignacio Méndez, director de análisis de Mirabaud Securities en España.

Más de tres de cada cuatro acciones del Ibex 35 cotizan con descuento con respecto a su media histórica y un 54 por ciento del índice eleva esta rebaja por encima del 10 por ciento. Sin embargo, los analistas advierten del peligro de comprar valores solo porque cotizan a múltiplos baratos sin mirar si los fundamentales son sólidos: "Hacer stock pic-king sigue siendo muy importante, ya que una valoración baja por sí misma no es un motivo convincente para invertir en un título", resaltan desde Commerzbank.

En este sentido, entre los valores con mayor rebaja con respecto a sus múltiplos históricos se cuelan firmas como Dia de la que los expertos recomiendan mantenerse alejado. Sus acciones cotizan a un PER de solo 10,3 veces, pero sus estimaciones de beneficio para este año y el que viene se han reducido un 23 por ciento en lo que va de 2018. Además, en esta lista también se sitúan compañías como Mapfre -la sempiterna peor recomendación del Ibex 35- o como Mediaset, que ha oscilado entre el consejo de mantener y el de vender los últimos meses. Así, en una combinación entre una valoración atractiva y una buena recomendación los expertos apuestan por firmas como Ferrovial, Telefónica, ArcelorMittal, BBVA, Accciona e IAG.

Dejar espacio

Aunque sea una obviedad, para llenar la estantería de compañías que puedan generar retornos suculentos en el futuro es necesario haber dejado espacio en la misma para aprovechar las oportunidades de compra que genera la vuelta de la volatilidad al mercado. "Es aconsejable disponer de una reserva de liquidez para aprovechar esta volatilidad y comprar en caídas", explica Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, al tiempo que explica que "el mercado parece estar pasando de modo complacencia a modo alerta".

Después de un 2017 anómalo, en el que el mercado ignoraba cualquier mala noticia parece que la volatilidad ha vuelto y ha generado oportunidades. "Aunque el dragón de la volatilidad se ha despertado recientemente de su largo letargo, no vemos los descensos recientes como un preludio a caídas más severas, más bien los vemos como una corrección dentro de un mercado alcista", señalan desde Exane BNP Paribas.

IAG: la mayor 'ganga' será la primera aerolínea europea por beneficios

El sector aéreo, tradicionalmente, cotiza con los múltiplos más bajos dentro de las principales industrias del Viejo Continente.

Por ello, no es de extrañar que los títulos de IAG sean los que cotizan al PER más bajo del Ibex y con un descuento del 62 por ciento frente a su media histórica. El 'holding' mantiene su atractivo a tenor de un multiplicador de beneficios en las seis veces. Un 'chollo' para los inversores de altos vuelos, ya que si se le compara frente a sus iguales europeas, éstas cotizan de media con un PER en las 8,7 veces. A pesar de que en el año la firma cede un 5,4 por ciento, IAG ofrece un recorrido alcista del 14 por ciento. Pero el mayor de sus atractivos es la estimación de beneficios que el consenso de analistas, que recoge FactSet, espera para la compañía en el próximo trienio, un 24 por ciento, hasta llegar a los 2.500 millones de euros. Una previsión que, de cumplirse, la situará como la primera aerolínea europea por beneficios, superando a Lufthansa.

Telefónica: a la espera de un catalizador que haga aflorar el valor de la 'teleco'

Telefónica cuenta con una de sus mejores recomendaciones de los últimos años y cotiza a 10,5 veces sus beneficios -el nivel más bajo en cuatro años y medio-. Aun así, el mercado sigue sin premiar a la 'teleco', que se sitúa ligeramente por encima de los 8 eu-ros tras haber llegado a su nivel mínimo de 2003. La firma se postula como una opción muy atractiva para el inversor a largo plazo. Con una rentabilidad por dividendo del 5 por ciento y un potencial del 22 por ciento, el inversor espera un catalizador que haga por fin reaccionar a sus títulos. Con la deuda en el punto de mira desde hace años, el mercado cree que el alivio puede llegar mediante las desinversiones. Con una posible salida al mercado bursátil del negocio en Argentina de fondo, el foco real está puesto en O2, que supondría un ingreso mucho más suculento. La valoración de la filial podría estar en torno a los 10.500 millones, casi un 20 por ciento inferior a la oferta vetada de Hutchison, pero es suficiente para dar aire a la compañía.

Arcelormittal: un descuento para hacer frente a la guerra de aranceles al acero

ArcelorMittal rebota un 3,3 por ciento desde que se despejaron los temores sobre la imposición de aranceles al acero europeo con la exclusión de la UE de la lista de castigados por Trump. La firma, que sufrió un calvario bursátil durante los peores años de la crisis, cotiza con un descuento del 31 por ciento frente a su media histórica, que se sitúa en las 12 veces. También es más barata que sus rivales europeos, cuyos títulos se compran con un PER de 12 veces. La vuelta de un dividendo testimonial (10 céntimo por acción) decepcionó al mercado, sin embargo, la recuperación de los resultados de 2017, cuando ingresó más del doble que en 2016 y la reducción de su deuda ha gustado a los analistas. Tanto es así que es uno de los valores del Ibex con mejor consejo de compra. Exane BNP Paribas y Kepler son las casas de análisis más optimistas sobre el buen hacer de la compañía en el parqué: esperan que escale hasta los 35 euros, un 34 por ciento sobre el nivel actual.

Ferrovial: Trump y los tipos pesan, pero el valor de la compañía sigue intacto

Primero fueron los tipos de interés. Luego el proteccionismo de Donald Trump. Y, por último, las dudas sobre su negocio de construcción y servicios. Todas estas circunstancias han pesado sobre Ferrovial, pero no han hecho mella en la recomendación de los analistas, que le otorgan el segundo mejor consejo del Ibex con sus títulos cotizando con un descuento de más del 30 por ciento sobre su PER histórico. "Vemos la reciente debilidad como una oportunidad de compra. El valor de largo plazo de las concesiones está intacto y el mercado no reconoce ningún valor en los negocios de construcción y servicios", destacan en Credit Suisse. Tras 2 años de caída en el ebitda, en 2018 volverá a retroceder, para que en 2019 por fin vuelva a crecer. "Creemos que las ganancias y la generación de caja están en un punto de inflexión y que el retroceso es excesivo, por lo que consideramos que es una oportunidad atractiva de creación de valor", apuntan en RBC.

Acciona: el mayor potencial para tomar posiciones con consejo de compra

La caída que sufren sus títulos desde que arrancó el ejercicio, donde se deja un 3,2 por ciento, contribuye a que el PER de Acciona se sitúe un 30 por ciento por debajo de su media histórica, en las 20 veces. Sin embargo, se anota un 10 por ciento desde los mínimos anuales y cuenta con una recomendación de compra avalada por dos tercios de los analistas que recoge 'Bloomberg'. Sobre su cotización han pesado las dudas sobre la remuneración de las renovables en España a partir de 2019, donde tiene la mayor parte de su cartera, y donde los expertos creen que podría ver cierto recorte frente a las cifras actuales. El consenso de mercado fija su 'precio justo' en los 83 euros, lo que otorga a sus títulos un potencial alcista de casi un 26,4 por ciento, de los mayores del Ibex. Para el analista de Renta 4, Ángel Pérez, "está en unos niveles muy atractivos para tomar posiciones, elevado potencial y atractiva rentabilidad por dividendo".

BBVA: México y Cataluña lastran las buenas perspectivas a largo plazo

El principal motor de beneficios de BBVA ,mientras su negocio en España y Estados Unidos se recupera, es México. Supone cerca del 40 por ciento del beneficio del banco y las elecciones generales del 1 de julio -en las que el populista López Obrador es el favorito- y la negociación del Nafta han pesado sobre la cotización de la entidad, que se deja en el año un 10 por ciento, convirtiéndose en el banco del Ibex 35 con peor comportamiento. A esta penalización se suma su exposición a Ca-taluña, con todo esto unido, sus múltiplos también son los menos exigentes del sector, con un multiplicador de beneficios de nueve veces. "Aunque somos positivos en el crecimiento y la rentabilidad a medio plazo, la debilidad del tipo de cambio y los datos 'macro' en México sugieren que hay un peor 'momentum' a corto plazo", explican en Jefferies. Tras quedarse rezagado, ofrece la segunda mayor rentabilidad por dividendo del sector -solo por detrás de CaixaBank-, un 4,4 por ciento.

