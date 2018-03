Los 10 valores europeos para encontrar agua en el desierto

shell ofrece uno de los dividendos más atractivos de Europa con una rentabilidad de casi el 6%

Prudential mejorará su beneficio un 83% entre 2017 y 2019 hasta rozar los 5.000 millones de euros

El incremento en la demanda de cemento será uno de los catalizadores para Heidelbergcement



En un contexto en el que la bolsa vive un momento complicado y en el que cualquier rebote puede ser vulnerable, es más que importante acertar con la selección de valores.

El primer trimestre del año se ha cerrado en uno de los momentos más delicados de mercado de los últimos meses. Europa se tambalea sobre soportes mientras que Wall Street digiere como puede los impulsos proteccionistas de la Administración Trump y se aferra a no perder los mínimos de febrero, ya que de hacerlo borraría un mercado alcista que ha durado más de una década.

En el Viejo Continente ya pesan pérdidas del 4 por ciento después de la última corrección sufrida en los últimos días del mes. "Y después de una corrección, se compra", señalan generalmente los expertos.

Sin embargo, "aunque podamos ver un rebote desde estos niveles, podría ser vulnerable", avisan los analistas de Ecotrader. Por eso, y especialmente en este contexto, a la hora de ir a un mercado desertizado como en el que se encuentra Europa, es más importante que nunca acertar en la selección de valores para poder encontrar agua en un hábitat desfavorable.

De ahí surge esta propuesta en forma de cartera de 10 valores europeos bajo la premisa de recibir una recomendación de compra por parte del consenso de analistas que recoge FactSet y encontrarse entre las 300 mayores compañías por capitalización bursátil del Stoxx 600. Así, dentro de este caladero, se han elegido los 10 títulos que ofrecen un mayor crecimiento a un precio razonable a través de la ratio PER CONDe -Crecimiento Orgánico Neto más Dividendo estimado-, fórmula ideada por elEconomista y que ya ha mostrado su eficacia en los últimos meses.

De hecho, ya se utilizó el pasado mes de octubre y, desde entonces, esta estrategia cosecha unas ganancias del 1,2 por ciento frente a la caída del 7,5 por ciento que ha sufrido el EuroStoxx 50, el índice de referencia en este caso. También se ha aplicado este filtro en la bolsa española y en la última revisión -publicada el 10 de febrero- se compuso una cartera que, de haberse replicado, habría acumulado unas ganancias del 5,75 por ciento, casi 7 puntos porcentuales más que el Ibex en el mismo periodo.

Por lo tanto, la filosofía de esta herramienta es facilitar la selección de valores a medio o largo plazo que ofrecen crecimiento -metodología growth- a un precio razonable -value- y que, además, cuenten, en su mayor parte, con retribuciones en forma de dividendo. Los 10 valores más destacados en función de esta medida y, excluyendo a las compañías que cotizan en mercados no principales o que por su reducido tamaño, son de difícil acceso para los inversores, la cartera la conforman las británicas Prudential y Aviva, las francesas Ipsen, Orange, Amundi y Thales, Banco Santander, Royal Dutch Shell, Poste Italiane y la germana HeidelbergCement.

Prudential

La aseguradora británica es la compañía que presenta una mejor ratio CONDe de entre las 300 firmas más grandes de Europa que reciben una recomendación de compra por parte del consenso. Siendo la mayor entidad del sector asegurador en Reino Unido, ofrece un crecimiento de los beneficios más que considerable. Los expertos, en este sentido, prevén que aumente las ganancias un 83 por ciento entre 2017 y 2019 hasta rozar los 5.000 millones de euros.

Ante la creencia general de que el Brexit iba a lastrar la economía británica y en consecuencia, el negocio de las aseguradoras, los títulos de Prudential se revalorizan cerca de un 35 por ciento desde los niveles previos a la votación pese a tener casi un tercio de sus ingresos en el país dirigido por Theresa May.

Además, acaba de anunciar la escisión total de su segmento británico del resto del negocio, algo que para JP Morgan es positivo ya que "es el paso previo para que se pueda valorar el porfolio en Estados Unidos y Asia, lo que puede hacer aflorar mucho más interés".

Shell

La petrolera listada en la bolsa holandesa ha sido la primera en apostar firmemente por las energías renovables con el objetivo de reducir su dependencia del crudo, que ahora mismo se sitúa en el entorno del 90 por ciento -el resto es gas-. Shell es la mayor firma del sector en Europa y, hasta que su transformación se convierta en realidad, su cotización está ligada a la del precio de la materia. No obstante, en un contexto de recuperación de los precios del petróleo -se anota algo más de un 4 por ciento en 2018 y se encuentra ya en el entorno de los 70 dólares-, sus títulos han cedido 7 puntos porcentuales, abriendo una brecha importante con los futuros del Brent, es decir, aflora un potencial adicional al que ya le otorgan los analistas, que es de casi un 20 por ciento. Además, la refinera continúa ofreciendo uno de los mayores dividendos de todo el mercado europeo, con una rentabilidad para 2018 de casi el 6 por ciento. A este atractivo hay que sumar las perspectivas de crecimiento de beneficios que arrojan las estimaciones del consenso de analistas ya que sitúan sus ganancias por encima de los 17.000 millones de euros para 2019, un 60 por ciento por encima de lo reportado el año pasado.

Aviva

Tras Prudential, es la mayor aseguradora del Reino Unido, donde tiene casi tres cuartas partes de su negocio. Sin embargo, el Brexit no ha pesado en su cotización, que se encuentra un 11 por ciento por encima de los niveles previos al referéndum. Aviva se mantiene en esta cartera gracias a su bajo multiplicador de beneficios -8,7 veces-, pero también al incremento esperado de sus ganancias, que será del 42 por ciento entre 2019 y 2017. La financiera, si cumple con las previsiones del mercado, se acercará a un beneficio de 2.400 millones de euros dentro de dos ejercicios.

No obstante, el principal soporte de la compañía británica es su retribución al accionista, la mayor de esta cartera y una de las más destacadas del Stoxx 600. Su dividendo rozará el 6 por ciento de rentabilidad en 2018 y avanzará hasta el 6,7 por ciento de cara al ejercicio siguiente.

HeidelbergCement

Si hay algo que está beneficiando a la alemana HeidelbergCement es sin duda la demanda de cemento. De hecho, el índice de producción de cemento en Estados Unidos marcó en febrero máximos, quedándose muy cerca de su nivel récord y los fabricantes del país norteamericano esperan que el precio siga subiendo. "Los datos indican una fuerte demanda de construcción, lo que probablemente impulsará la rentabilidad de las empresas de materiales de construcción.

Algunos estados están operando casi a plena capacidad, como Texas, donde la demanda es superior a la oferta, lo que sugiere que hay potencial para mayores alzas de precios", explica Sonia Baldeira, analista de la industria de Bloomberg. Esta situación beneficia directamente a la compañía alemana, que forma parte de la herramienta de elMonitor, que recoge los valores internacionales más atractivos por fundamentales, puesto que ya factura en Norteamérica más de un 25 por ciento.

Este año los títulos de la cementera germana no están pasando por su mejor momento, ya que ceden más de un 13 por ciento, penalizados por la revalorización del euro frente al dólar, precisamente por su exposición a esta divisa. No obstante, desde Goldman Sachs creen que este castigo es excesivo. Este descenso implica que los expertos le estimen un potencial cercano al 23 por ciento en los próximos meses. Además, se prevé que su beneficio mejore más de un 60 por ciento entre 2017 y 2019, hasta los 1.560 millones de euros.

Ipsen

La biotecnológica francesa, que también forma parte del Eco30, el índice de ideas internacionales de calidad de elEconomista (más de 10.000 millones de capitalización), es el valor más alcista del sector en Europa en lo que va de año con más de un 25 por ciento de subida. El buen estado de forma de la compañía se confirmó con el récord histórico que registró el pasado ejercicio tanto en el beneficio bruto como en el neto. Esta plusmarca se revalidará en los próximos años, según los expertos, que prevén que aumente las ganancias netas un 86 por ciento desde estas cifras.

Pese a las buenas expectativas en torno a sus resultados futuros, la fuerte revalorización en bolsa hace que el título cotice a un PER de 23 veces. No obstante, su posición privilegiada en la venta de fármacos para ralentizar el desarrollo de los tumores -no habrá competidores genéricos este año- y la reforma fiscal en Estados Unidos -su principal mercado-, le hacen tener un gran atractivo para el inversor, como así ratifica el claro consejo de compra que recibe -avalado por el 82,4 por ciento de los expertos encuestados por Bloomberg.

Orange

Para el consenso de mercado es una de las opciones más atractivas del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial. Con un 79 por ciento de los expertos aconsejando comprar sus títulos, una de sus principales cartas de presentación es el atractivo dividendo que ofrece. De hecho, es la europea que más rentabilidad ofrece de esta industria, con un 5,2 por ciento en 2018. Por otro lado, las firmas de inversión esperan que en los próximos meses sus títulos suban más de un 27 por ciento (desde enero se deja algo más de un 6 por ciento).

En su caso, será la llegada de la tecnología 5G la que probablemente le dé un espaldarazo. Según recoge Bloomberg, las subastas en Europa para vender frecuencias, entre otros, a los operadores móviles para desarrollar la tecnología 5G y llevar el 4G a donde aún no ha llegado será uno de los principales catalizadores del sector y se espera que ya en 2020 esas transferencias hayan concluido en la mayoría de países europeos. Se estima que el beneficio de Orange aumente un 81 por ciento hasta dicho ejercicio, lo que implicaría superar los 3.400 millones de euros.

Amundi

Al igual que Aviva y HeidelbergCement, la firma francesa se mantiene en la cartera europea del PER CONDe tras la revisión. La mayor gestora de Europa por patrimonio gestionado es también la que recibe una mejor recomendación. Prueba de ello es que también fue incluída en la herramienta de elMonitor. El sector financiero tradicional no ha contado con el apoyo de los analistas en los últimos años y sólo el segmento de las gestoras de fondos y el de las aseguradoras han merecido recomendaciones positivas.

En este sentido, la entidad gala incrementará su beneficio un 47 por ciento de cara a 2019, superando la cota de los 1.000 millones de euros. Además, su dividendo a precios actuales alcanza un rendimiento del 4,6 por ciento para este año y de más del 5 por ciento para el siguiente.

Desde BNP Paribas señalan que "el en- torno de tipos bajos crea un contexto propicio para que aumenten los flujos de dinero hacia las gestoras en busca de rentabilidad para el ahorro".

Poste Italiane

Dedicada al servicio postal, los servicios financieros y los seguros, Poste Italiane es otra de las compañías que destaca por ofrecer un crecimiento de beneficio a precios atractivos y con una atractiva rentabilidad por dividendo, cercana al 6,5 por ciento este año. Hace unas semanas la firma presentó su plan estratégico para el periodo 2017-2022. Aunque la empresa se ha marcado como objetivo pasar de los 35 millones de paquetes entregados el año pasado a 100 millones en 2020, lo cierto es que esta línea de negocio sólo supone el 11 por ciento de sus ventas.

Y es que el grupo transalpino, del que el Estado posee un 29,3 por ciento, se ha ido enfocando en su rama financiera. Mientras que la parte aseguradora es casi un 73 por ciento de sus ingresos, en servicios financieros factura casi un 16 por ciento. De hecho, ha sido significativa su evolución, porque hace apenas una década casi la mitad de sus ventas provenía del servicio postal.

Por otro lado, la compañía italiana espera que su beneficio crezca un 13 por ciento anual durante los próximos cinco años. Eso sí, quizá desde el punto de vista del inversor uno de los aspectos que más destaca es su política de retribución. Según el grupo, aumentarán un 5 por ciento al año su dividendo hasta 2020 y a partir de 2021 se comprometen a repartir, al menos, el 60 por ciento de sus ganancias.

Banco Santander

En esta selección de valores, el Santander destaca por dos motivos. Por un lado, por ser la única empresa española y, por otro, por ser el único banco. Y es que aunque la perspectiva sobre el sector haya mejorado, principalmente por la expectativa de la subida de tipos en Europa, todavía siguen existiendo dudas sobre las entidades europeas. A este respecto, la firma que dirige Ana Botín no sólo es una de las pocas recomendaciones de compra entre las grandes entidades europeas, sino que, además, es la única con este consejo entre los bancos cotizados del Ibex 35.

Entre sus fundamentales, destacan un potencial alcista superior al 19 por ciento, un crecimiento estimado del beneficio entre 2017 y 2019 del 48 por ciento y una rentabilidad por dividendo de más del 4 por ciento. Es más, según las estimaciones, este año liderará las ganancias en Europa al ganar unos 8.200 millones de euros, por lo que desbancaría a BNP Paribas cuatro años después. No en vano es la compañía con una mayor ponderación de la cartera de consenso de elEconomista.

Thales

Propiedad casi a parte iguales del Estado francés y de Dassault Aviation, Thales, especializada en los sectores aeroespacial, de defensa y de seguridad, ganará un 56 por ciento entre 2017 y 2019 si se cumplen las estimaciones del consenso de mercado. Esta previsión implica que el año que viene lograría cerca de 1.300 millones de euros. Para JP Morgan, "Thales tiene una salud financiera muy buena, un dividendo sostenible y la posibilidad de usar su balance para crear valor, por ejemplo, a con adquisiciones o incrementos de dividendos". De hecho, esta semana el grupo francés anunció que ya ha lanzado su OPA (oferta pública de adquisición) por el cien por cien de Gemalto, con el objetivo de convertirse en líder mundial en seguridad digital, por unos 4.800 millones de euros. Se espera que la operación ya esté finiquitada en la segunda mitad del año.

La empresa contará este año con una posición de tesorería de casi 900 millones de euros, según los analistas, una cantidad que en 2019 ya sería de 1.000 millones para superar los 1.800 millones un ejercicio después. En cuanto a su dividendo, con cargo a los resultados del año pasado pagará 1,75 euros por acción, un 9,4 por ciento más que la retribución anterior (la remuneración se divide en dos pagos). Las firmas de inversión esperan que la firma continúe con esta progresión creciente y, con los resultados de este año, prevén una entrega de 2 euros, es decir, un 14,3 por ciento más.

