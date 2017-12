El otro 'milagro' portugués: su mercado ofrece más de un 15%

Sus bonos son los más rentables de Europa y su bolsa ocupa el segundo puesto

S&P y Fitch vuelven a considerar su deuda como grado de inversión este año

Foto: Getty.

2017 está siendo un año de recuperación en Portugal que está dejando grandes alegrías a los inversores, sobre todo a los de renta fija.

Si bien la bolsa del país es una de las más alcistas de toda la eurozona, con un repunte de más del 15%, solo superada por la italiana, indiscutiblemente la deuda a 10 años del país ibérico no tiene rival: en precio repunta más del 16% desde el primer día del año, una rentabilidad a la que, además, se debe sumar el cupón que ofrecen estos títulos, que empezaron el año en el 3,76%, uno de los más elevados de todo el Viejo Continente. Y es que la recuperación del país empieza a notarse en la opinión de las agencias de calificación: Standard and Poor's volvió a incluir la deuda portuguesa dentro del grupo con grado de inversión el pasado mes de septiembre, siendo la primera que elimina la calificación de basura a sus títulos. Después de S&P, Moody's hizo lo mismo el 15 de diciembre, confirmando la mejor opinión que tienen los expertos sobre la situación macroeconómica de esta región.

Desde S&P mejoraron a su vez las perspectivas para el banco portugués Millenium, el pasado 5 de diciembre, reafirmando, además, las calificaciones que ofrece a otros bancos lusos. Según la agencia, "el mejor contexto macro en el país probablemente va a apoyar a los bancos a mejorar su acceso a la financiación externa, y a encarar los retos que todavía tienen pendientes: aumentar la rentabilidad de su negocio doméstico y reducir su alta exposición a los créditos de dudoso cobro".

Desde Deutsche Bank también se hacen eco de la mejora macroeconómica que está experimentando Portugal, al destacar que "es un ejemplo al lograr superar una grave crisis mediante una combinación de reformas estructurales y austeridad fiscal.Es cierto que el apoyo externo también desempeñó un papel, especialmente a través de la asistencia de los mecanismos de rescate europeos, o del famoso discurso del presidente Draghi".

Todo esto ha podido apoyar las compras de deuda, ofreciendo rentas impensables en el contexto actual de tipos de interés y escasos rendimientos en el mercado de bonos de la eurozona. Además, el banco también destaca cómo "Portugal tenía un déficit por cuenta corriente del 11% de su PIB, y ha conseguido poner esto en orden".

Solo caen cuatro 4 empresas

No sólo la deuda del país está siendo interesante este año: su bolsa se encuentra entre las más alcistas de las grandes plazas europeas, sólo superada (y por la mínima) por la italiana. El PSI 20 portugués, que cuenta con 18 empresas actualmente, ha visto cómo sólo cuatro caen en lo que va de año, y las pérdidas de tres de ellas no alcanzan el 4%. Correios de Portugal, eso sí, no ha escapado de los números rojos, y cede más del 45% en un mal año para un sector, que está sufriendo el azote de Internet.

Sin embargo, siete empresas del selectivo repuntan más del 30% en el año y, en el caso de Mota Engil, empresa del sector de las infraestructuras, sube más del 124% desde enero. Desde Bloomberg destacan el elevado peso que tienen las empresas familiares en la economía portuguesa, donde, seis de las ocho firmas más alcistas del año del selectivo son controladas por familias: Mota Engil, Altri, The Navigator, Semapa, Sonae y Corticeira Amorim, algunas de las cuales forman parte de las carteras ibéricas de los gestores value de bolsa española.

La agencia destaca cómo desde la Asociación Portuguesa de Empresas Familiares explican que las compañías familiares representan el 50 % del PIB de Portugal, alrededor del 60% de los empleos y entre el 70% y el 80% de las empresas. Además, aproximadamente la mitad de las compañías del índice PSI 20 tiene un fundador o un familiar como accionista principal.

PUBLICIDAD