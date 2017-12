Fitch sube la calificación de la deuda de Portugal dos niveles

tampoco es que allí estén tirando cohetes, han cuadrado los grandes números pero la gente corriente sigue bastante perjudicada, con unos impuestos y tasas que si estuvieran aquí ardería Troya, allí la gente es más tranquila y traga con todo



hace poco pasamos por allí, que sí mucho ambiente turístico, avalanchas, muchas obras en Lisboa, no hay paro pero los sueldos son muy bajos, casi todas las obras son apartamentos turísticos, la capital se está quedando para turistas porque la gente no puede pagar una casa, la vida muy cara al nivel del turista e inversor extranjero pero muy difícil para el vecino, no es todo tan bonito