BlackRock: "La próxima recesión no será el año que viene"



La gestora se muestra optimista en sus previsiones de cara al próximo año: "Hay una cierta ansiedad en el mercado por predecir cuándo será la próxima recesión".

Pero no será en 2018, no sabemos si será dos o tres años después", aseguró ayer Manuel Gutiérrez-Mellado, miembro del equipo de ventas de BlackRock Iberia. La solidez del ciclo es lo que lleva a Gutiérrez-Mellado a pensar que no habrá una crisis a la vuelta de la esquina: "El ciclo económico actual puede durar varios años más porque hay un crecimiento estable. La aceleración del crecimiento es global y no depende solo de Estados Unidos", justificó.

Con respecto a los activos, desde la gestora estadounidense tienen claro que la renta variable será el que mejor recompensará a los inversores en 2018. Eso sí, con "retornos menores" después de un 2017 "casi perfecto para los mercados". Por regiones, sobreponderan las bolsas de casi todos los mercados, a excepción de Estados Unidos, para el cual su recomendación es neutral. Entre otros motivos porque "se ha comportado mejor en los últimos años y, por eso, las valoraciones ahora están más ajustadas".

Así, su primera opción es la renta variable emergente. "Valoramos positivamente las reformas estructurales que están haciendo, los fundamentales están sólidos y las valoraciones son atractivas", reconoció el experto. Por países, Brasil, India y algunas regiones de Asia emergente son sus preferidas, pero siendo selectivo.

En segundo lugar, desde BlackRock se muestran positivos con la bolsa de Europa y Japón por igual. "Están empatadas, entre otras cuestiones porque en ambas la mejora de los beneficios es sólida y continúan teniendo el apoyo de los bancos centrales".

Precaución en renta fija

Donde sí se muestran más cautos es respecto a la renta fija. "Recomendamos estar infraponderados, ahora bien, esto no quiere decir que no haya oportunidades, pero hay que ser selectivo. Hay una falsa percepción de seguridad en los bonos soberanos", alertó Gutiérrez-Mellado, que infrapondera la deuda pública americana y europea, donde tampoco le gusta la corporativa. Apenas encuentra oportunidades en los bonos ligados a la inflación en EEUU, pues cree que ésta se situará el próximo año en torno al 2%, y en los bonos emergentes, porque ofrecen más rentabilidad aunque también más riesgo.

En el entorno actual, "ha habido inversores que han asumido riesgos en renta fija a los que no están acostumbrados. Les pedimos que sean conscientes de que el comportamiento no será como en años anteriores", advirtió.

Subida de tipos

Desde la mayor gestora del mundo calculan que la Reserva Federal estadounidense (Fed) incrementará entre tres y cuatro veces el precio del dinero el próximo año, por encima de las dos veces que prevé el consenso de mercado. Al contrario, en Europa no espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie ninguna subida de tipos de interés en 2018, "pero el debate sobre qué va a hacer el organismo comenzará en verano", auguran desde BlackRock.

