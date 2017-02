La familia Del Pino, Juan Abelló... Todas las fortunas que se benefician de la subida en bolsa de ArcelorMittal

El valor avanza casi un 300% en un año, pero se ha quedado sin recorrido

La sicav La Muza Inversiones, vinculada a Luis Urquijo, es la más expuesta



ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex 35 este viernes después de dejar atrás las pérdidas en 2016, en las que llevaba anclado desde 2012. Pero su buen comportamiento en mercado viene de más atrás, ya que en el último año sus acciones repuntan casi un 300% aupadas por el buen comportamiento de las materias primas. No solo los inversores de a pie se benefician de esta subida, también lo hacen un buen número de grandes fortunas con presencia en el valor a través de sus sicavs. Hablamos de la familia Del Pino, de Juan Abelló o de Antonio Hernández Calleja, entre otros.

Según los últimos datos disponibles en Morningstar, entre los vehículos más conocidos, el que más exposición tiene a la acerera es La Muza Inversiones, que canaliza parte de la fortuna de la célebre familia de banqueros que fundó a finales del siglo XIX el Banco Urquijo. Cuenta con 129 millones de euros bajo gestión e invierte un 2,27% de su cartera en Arcelor. Con vida desde 1998, esta sicav lleva confiando en Arcelor desde 2007. A cierre del tercer trimestre, La Muza Inversiones elevó su exposición del 1,65% al 2,27%, según figura en la CNMV.

La otra sicav con mayor presencia en esta cotizada es la que pertenece a Francisco José Arregui, director general de seguros de Catalana Occidente. Su vehículo se llama Catoc, con 135 millones de euros bajo gestión y, según los últimos datos disponibles en la CNMV, esta sicav incrementó su posición en Arcelor del 0,82% al 1,23%.

También confía en Arcelor una de las sicavs vinculada a la familia del Pino (Ferrovial), Chart Inversiones, que se revaloriza un 0,48% este año y tiene un 1% en la acerera. El resto de grandes fortunas que incluyen sus títulos en cartera lo hacen de forma más testimonial, con porcentajes que no superan el 1%, como es el caso de Lierde, la sociedad en la que tiene parte de su patrimonio personal César Alierta; de Soixa, vinculada a la familia Hernández Calleja (Ebro Foods) y que gestiona Iván Martín, el gestor value que fundó su propia gestora, Magallanes Value Investor; Allocation, otra sociedad ligada a la familia del Pino; o Arbarin, la sicav del empresario Juan Abelló.

El fondo más rentable de 2016

No solo las grandes fortunas incluyen a Arcelor en cartera, también múltiples fondos de inversión. Entre los que más peso dan a este valor figura el que el año pasado fue el fondo más rentable de bolsa española, Iberian Value, de Alpha Plus, que destina un 4,94% de su cartera a la acerera. Cerró 2016 con una rentabilidad superior al 28%.

Aunque el fondo en el que más presencia tiene Arcelor se llama Argos Capital, donde representa el 8,03% según Morningstar. Este fondo fue creado en 2010 y está gestionado por Ana María Conesa. Se trata de un fondo que invierte en bolsa y en renta fija, es un mixto flexible que en lo que va de año salva el partido con un avance del 0,20%.

¿Puede seguir subiendo Arcelor?

Ahora bien, después de la subida que acumula Arcelor en bolsa, el consenso de mercado recogido por Bloomberg estima que sus acciones están sobrevaloradas, ya que sitúan su precio justo en los 7,8 euros, por debajo del nivel al que cotiza ahora. No obstante, existen algunas casas de análisis que sí otorgan recorrido a esta acción. Kepler Cheuvreux es la firma que realiza una valoración más alta al considerar que sus acciones pueden escalar hasta los 12 euros los próximos doce meses, mientras que Jefferies o Commerzbank estiman que puede subir hasta los 9,5 euros.

