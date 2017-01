Los brókeres ya estudian adaptar su sistema para tratar el ETF como fondo

Algunos valoran suprimirlos ante la posibilidad de retenciones



Ha bastado una simple comunicación por parte de la Dirección General de Tributos aclarando que sí, que los ETF comunitarios que no coticen en la bolsa española pueden tratarse fiscalmente como fondos y no como acciones, para revolucionar al sector de fondos y, sobre todo, al negocio de los brókers.

Son muchos los flecos que quedan pendientes tras haber analizado la respuesta de Tributos a la consulta realizada por una de esas gestoras que tienen registrados, que no listados, ETF en España como, por ejemplo, si será obligatorio o no que los brókers que ofrecen entre su oferta la contratación de ETF deban equipararlos fiscalmente a los fondos o si será necesario que éstos se incluyan en las cuentas de valores que suelen requerir los fondos o podrán seguir integrándose en las cuentas de bolsa.

Pero lo que está claro es que no hay bróker que ofrezca estos productos -en el mercado español son pocos los que lo hacen- que no esté ya consultando internamente qué pueden hacer ante este cambio en el tratamiento fiscal de los ETF, según han confirmado varios de ellos a elEconomista.

Por no mencionar que, como se publicó ayer en este periódico, Bolsas y Mercados Españoles (BME) está ultimando una consulta a Tributos para solicitar el mismo tratamiento fiscal para sus ETF que el de sus homólogos comunitarios registrados en la CNMV.

Impulso, solo si se quiere

En todo caso, la consulta de Tributos parece que deja en los brókers dos opciones: adaptar sus plataformas de contratación para que puedan ofrecer ETF traspasables, como sucede ya con los fondos, donde los traspasos están exentos de tributación aunque ello suponga que dicho producto esté sujeto a retenciones, algo que ahora no pasa al ser equiparables a las acciones, o no hacerlo y dejar de incluir ETF en su oferta de productos. "Hay que tener en cuenta que el traspaso de ETF no está incluido en el catálogo de operaciones que ofrecemos por lo que no nos pueden obligar a hacerlo. Solo quien quiera lo hará", afirma una experta que prefiere permanecer en el anonimato.

Y es que aunque, en principio, la medida debe considerarse como una buena noticia para el pequeño inversor, la realidad es que son los brókeres los que deben decidir si están dispuestos a cambiar, muchas veces radicalmente, sus plataformas para permitirlo. "Hay que tener en cuenta que ya son pocos los brókeres que ofrecen ETF y si encima se encuentran con el hecho de que a partir de ahora les van a tener que aplicar retención, lo normal es que se acaben expulsando a muchos pequeños inversores", apuntan desde una casa que prefiere no ser citada. Además, según destacan fuentes del sector está el hecho de que muchas entidades financieras, sobre todo las que cuentan con gestora de fondos propia, no verán con buenos ojos esta medida, ya que equipara fiscalmente unos productos que no soportan apenas comisiones, y que por tanto no permiten retrocesiones, que los fondos que sí dejan mucho margen para ello.

Sin embargo, hay otros que sí declaran que ya están estudiando cómo cambiar sus plataformas para permitir este nuevo tratamiento fiscal de los ETF comunitarios. DeGiro, uno de los brókers más competetitivos del mercado español, así lo confirma. "A nosotros sí nos interesa adaptar nuestro sistema a esos requisitos fiscales y los estamos estudiando, identificando cuántos de los ETF que ofrecemos están registrados en la CNMV. Si no nos sobrepasan las dificultades técnicas y legales sí pensamos aplicar estos cambios", apunta Álvaro Vidal, portavoz en España de deGiro.

Desde otro gran bróker internacional que prefiere no ser citado también se confirma que ya están estudiando cómo adaptar sus sistemas de contratación a este cambio ya que consideran "que es una noticia que beneficia mucho al inversor final aunque hay que ver cómo se implementa el tema de los traspasos".

