Nuevo escándalo en una ONG: extrabajadoras de MSF denuncian que varios compañeros contrataron prostitutas en África

Las ONG se encuentran en sus horas más bajas después de que hayan salido a la luz varios escándalos de prostitución y abuso de poder. El caos comenzó con Oxfam y a lo largo de los meses se ha ido extendiendo como un virus. Ahora es Médicos Sin Fronteras (MSF) quien tiene que hacer frente a la polémica. Algunas de sus exempleadas han denunciado el uso continuado de prostitutas locales en las misiones en África, según publica la BBC. No obstante, desde la ONG insisten en que "no hay pruebas que respalden estas acusaciones".

Varias mujeres, que han preferido mantener el anonimato por miedo a represalias, han denunciado este "comportamiento generalizado" en el programa de Victoria Derbyshire. Las acusaciones señalan al personal logístico de la ONG, no al personal sanitario.

MSF, por su parte, ha dicho que no toleran "el abuso, el acoso ni la explotación". "Tenemos mecanismos para prevenir, detectar y abordar conductas indebidas de nuestros trabajadores. Basándonos en la información proporcionada, no hemos encontrado pruebas que respalden estas acusaciones formuladas en el reporte de la BBC", han añadido.

Una de las denunciantes: "Era normal ver a hombres festejando con chicas locales mucho más jóvenes. Eran como depredadores"

Una de las exempleadas que ha denunciado, que trabajaba en la oficina en Londres, ha señalado que vio a un alto cargo de MSF llevar a chicas a los alojamientos de la ONG en Kenia. "Las chicas eran muy jóvenes y se rumoreaba que eran prostitutas", ha dicho. "Estaba implícito que estaban allí para tener relaciones sexuales", agrega.

"Algunos de los altos cargos de la ONG se aprovechaban de su cargo. Había un claro abuso de poder", ha dicho la misma extrabajadora. "Era normal ver a hombres festejando con chicas locales mucho más jóvenes. Eran como depredadores".

Otra empleada, que trabajó con pacientes con VIH en África central, ha afirmado que el uso de las trabajadoras sexuales locales era "generalizado": "Hubo un compañero que llevó a una mujer al complejo donde se alojaba el personal de MSF. Era bastante obvio que era una prostituta, pero él la llamaba su novia y pasaban noche tras noche en la habitación".

"Una vez vi a uno de mis compañeros ir al baño con una prostituta local. Ella mismo me dijo que habían tenido relaciones sexuales y él le había pagado al terminar", ha añadido.

Esta misma extrabajadora también ha dicho que se sintió acosada por algunos de los hombres con los que trabajaba. "Uno de mis compañeros me torturó. Llevó constantemente prostitutas al alojamiento donde vivía. Lo peor fue cuando me fui unas semanas; al volver, mi habitación estaba llena de condones usados".

La denunciante dice que informó sobre el comportamiento de su compañero a su jefe en Kenia. MSF le ofreció una mediación, pero también le dijo que la despedirían si no solucionaba los problemas que tenía con esa persona.

Otra de las denunciantes: "Sugirió que muchas de las jóvenes que habían perdido a sus padres por la crisis del Ébola harían cualquier cosa sexual a cambio de medicamentos"

Una tercera denunciante ha dicho que otro compañero con un puesto importante afirmaba que era muy fácil intercambiar medicamentos por sexo con esas "chicas fáciles". "Sugirió que muchas de las jóvenes que habían perdido a sus padres por la crisis del Ébola harían cualquier cosa sexual a cambio de medicamentos", ha sentenciado.

Además, la misma mujer ha dicho que su compañero se jactaba de ello, "y mucho", delante de otros trabajadores. No obstante, la BBC no ha podido verificar si estas declaraciones son ciertas o no.

Por su parte, MSF ha dicho que "había sido informada por la BBC sobre las acusaciones contra un trabajador de MSF que supuestamente afirmó que las mujeres en situación de vulnerabilidad podían intercambiar medicamentos por sexo en Liberia". "MSF ha verificado sus registros y no ha encontrado evidencia alguna de que trabajadores de MSF hicieran esto. El intercambio de sexo por cualquier servicio de MSF es considerado como un comportamiento totalmente inaceptable por parte de MSF y sancionado como tal", añaden.

El programa de Derbyshire ha hablado con ocho mujeres que trabajaban para MSF en varias oficinas europeas y oficinas en África. Todas ellas coincidieron en que el comportamiento generalizado de la ONG era tóxico. Además, todas dijeron que la respuesta de MSF ante sus denuncias no fue suficiente.

No obstante, tras el escándalo de Oxfam, MSF admitió que había despedido a 19 trabajadores por acoso sexual el año anterior. El programa de Derbyshire ha visto un informe interno que muestra que la organización había estado investigando denuncias de discriminación sexual y acoso por parte del personal en 2016. El informe recoge que un tercio de las empleadas con las que había hablado la organización habían sido tocadas inadecuadamente en el trabajo.