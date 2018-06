Los 629 migrantes del Aquarius llegarán a España en varios barcos por la sobrecarga

Totalmente de acuerdo con #2 y 3 en el boicot a Cruz Roja, ONGs, Médicos sin fronteras, Humanos sin..., Sos Racismo, etc, etc.



Esto es una aberración, un destrozo de la raza, de la convivencia y un atentado contra la seguridad y la economía del país. No es que no deba entrar este cargamento y los que cuelgan, sino que no debería entrar ni un inmigrante ilegal antes ni ahora. La catástrofe humanitaria es la nuestra. Culpables: todos los partidos políticos de la democracia, que son basura. Han destrozado en país para los restos.



Los militares son los únicos que sirven para algo en este país. Franco no se tenía que haber marchado.