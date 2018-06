Pedro Sánchez da instrucciones para que Valencia acoja al buque Aquarius, donde viajan más de 600 migrantes

Se abrió la veda. Abrochense los cinturones y echen bien el cierre a sus viviendas que no saben la que se nos viene encima. Si a Italia llegaron 700 mil negros aqui van a ser algunos mas, ya veran, ya.



Ya puestos vamos a prepararles una pasarela por el estrecho para que entren a saco. Si no tenemos cobertura social para los nacionales como vamos a dárselas a los invasores ?? Fácil , nos la están quitando ya para ellos. Por cierto Francia tambien tiene costa en el Mediterráneo, no ??? Pero Macron se ve que es muuuucho mas listo.