Corea del Norte anuncia la suspensión de sus pruebas nucleares y balísticas

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha anunciado la suspensión de sus pruebas balísticas y nucleares, según ha informado la agencia de noticias estatal, KNCA. Además, cerrará una de sus instalaciones de pruebas nucleares situadas en el norte del país.

El régimen norcoreano, que ha estado recientemente en conversaciones con EEUU, toma la decisión apenas una semana antes del encuentro entre los líderes de las dos Coreas, el propio Kim y su homólogo Moon Jae-in. Además, las negociaciones siguen avanzando para una reunión entre Trump y Kim el próximo mes de junio, en lo que sería el primer encuentro entre líderes de ambos países desde la división del territorio tras la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, el presidente de EEUU ha celebrado la noticia en su cuenta de Twitter, alegando que son "muy buenas noticias tanto para Corea del Norte como para el mundo" y un "enorme avance". Señala además que espera "con ganas" el encuentro con su homólogo norcoreano.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.