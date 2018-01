Donald Trump asegura que está dispuesto a hablar por teléfono con Kim Jong-un para zanjar la crisis con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que está dispuesto a hablar por teléfono con el líder norcoreano, Kim Jong-un, para buscar una solución a la escalada de tensión que amenaza con resucitar el conflicto en la península de Corea.

"Absolutamente, lo haría. No tendría ningún problema", ha dicho Trump preguntado por la prensa en la residencia presidencial de Camp David sobre esta posible conversación telefónica con Kim.

Además, ha expresado su deseo de que las conversaciones entre Pyongynag y Seúl, que se han retomado esta semana y cristalizarán con un encuentro el próximo martes para acordar los términos de la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, trasciendan este evento deportivo.

"Ahora mismo están hablando sobre los Juegos Olímpicos. Es un comienzo, es un gran comienzo (...) Y, si pudiera salir algo más de esas conversaciones, sería algo estupendo para toda la Humanidad, algo estupendo para el mundo", ha afirmado.

Trump ha insistido en la idea de que la reanudación del diálogo intercoreano, que llevaba suspendido dos años, ha sido posible gracias a su política de mano dura hacia el régimen de Kim Jong-un, a quien se ha referido con insultos como "hombre cohete". "Si no me hubiera implicado, no estarían hablando", ha sostenido.

Corea del Norte ha llevado a cabo varias pruebas nucleares y con misiles balísticos en los últimos años que se han traducido en nuevas sanciones internacionales, también de Estados Unidos. La tensión se disparó el pasado verano cuando Kim amenazó con atacar el territorio estadounidense en la isla de Guam y Trump dijo que respondería con "furia y fuego".

