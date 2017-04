No es necesario culpar a la sociedad de la ineptitud de los políticos.Acepto que somos responsables ya que emitimos el voto,pero los delincuentes y ladrones que están en el gobierno y/o oposición hacen lo que hacen y ellos solos son los responsables de sus actos.Intentar ver el franquismo en todas partes o intentar culpar a la corona es lo mismo que decir que la dictadura de Primo de Rivera o la de Franco vino a "salvarnos" de los desmanes de la república o de la izquierda.



la culpa la tienen nuestros políticos que se hinchan a decir cada dos por tres que si franquismo,que si dictadura,que si república o monarquía.Así no nos dejan avanzar.



Y de eso usted SÍ tiene la culpa.Hay ahora en boga más banderas republicanas que en la propia república,y obviamos que tenemos el mismo clima que antes de la guerra civil,nos salva que no estamos para líos.



Ya hay poca gente que haya nacido durante la dictadura,y cada vez quedarán menos,es ley de vida.Pero la juventud enarbola la bandera republicana sin saber nada de ella,rechaza la constitucional sin saber nada de ella.Pero hablan y hablan de la dictadura y lo mal que se hizo en la transición,miran al pasado en vez de planear un futuro.Todo gracias a nuestros políticos (TODOS)