Naturgy amplia a 1.370 millones la indemnización que solicita a Colombia por Electricaribe

Naturgy ha elevado a 1.600 millones de dólares (unos 1.370 millones de euros) la indemnización que demanda a Colombia ante los tribunales de arbitraje internacional por la decisión de hace más de un año del país sudamericano de intervenir y liquidar su filial Electricaribe.

En concreto, la energética presidida por Francisco Reynés ha presentado una ampliación del arbitraje internacional que planteó contra el país sudamericano hace más de un año.

En marzo de 2017, la antigua Gas Natural Fenosa ya inició un arbitraje internacional contra Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) por la decisión de liquidación de Electricaribe.

En concreto, el objetivo de esa demanda por parte de la energética española era que se le devolviera Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en su defecto, se le compensara por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superaba los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).

Este incremento en la indemnización que solicita la multinacional española a Colombia ante los tribunales de arbitraje internacionales por Electricaribe con respecto a la cifra anterior se debe al lucro cesante y a las pérdidas en los activos generadas en este tiempo, indicaron la mismas fuentes.

Por su parte, fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún tipo de comentario al respecto.

A finales del mes de junio, en la presentación del nuevo plan estratégico de la compañía, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, insistió en una solución negociada con el nuevo Gobierno colombiano, una vez que tome posesión Iván Duque el próximo mes de agosto, respecto a la intervención de Electricaribe.

"Espero que sí, pero a la que tome posesión el nuevo presidente lo iremos a ver para ver si hay forma o no de resolverlo. Yo voy donde me llamen, porque soy consciente que estas cosas se deben resolver en 'one to one'", dijo.

Salida de Colombia

A principios de junio, la multinacional española completó su salida de Colombia tras vender la participación del 41,9% que le restaba en su filial de distribución y comercialización de gas en el país al fondo de inversión canadiense Brookfield por 1,124 billones de pesos colombianos (unos 336,4 millones de euros).

Con la venta de esta participación en Gas Natural ESP, la energética completaba su marcha de Colombia, país con el que mantiene abierto el conflicto tras la expropiación de su filial Electricaribe.