Elon Musk admite que Tesla ha pasado de un "infierno" de producción a otro logístico con las entregas

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, admitió este domingo en Twitter que la compañía ha pasado de un "infierno de producción" a otro logístico y de entregas.

Así se lo hizo saber a una cliente de Tesla que se quejaba a través de la red social de que su coche se encontraba almacenado en un depóstito junto a otros 42 vehículos. "Se me ha dicho que me lo entregarían el 8, luego el 15, después el 20, luego el 22, y ahora mi entrega se ha postergado indefinidamente. Por favor, haced esto bien", criticaba.

En respuesta a esto, Musk admitía que la empresa estaba teniendo problemas con las entregas, aunque aseguraba que este nuevo escollo es "mucho más tratable". "Estamos haciendo rápidos progresos. Debería estar solucionado pronto", aseguraba.

Sorry, we've gone from production hell to delivery logistics hell, but this problem is far more tractable. We're making rapid progress. Should be solved shortly.