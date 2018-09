Tesla elimina de su oferta dos colores de serie para simplicar el proceso de producción

Tesla reducirá la oferta de colores de serie para la carrocería de sus vehículos, pasando de siete a cinco tonalidades, a partir de este miércoles con el fin de "simplificar" el proceso de producción, según anunció el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, en su cuenta de Twitter.

Si bien, el ejecutivo ha matizado que quien lo desee podrá seguir solicitándolo como una "petición especial" que se traducirá en un sobrecoste.

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price.