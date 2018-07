Trabajo convoca una reunión urgente para evitar una huelga 'salvaje' en Ryanair

El Ministerio de Trabajo ha convocado una reunión de urgencia con los sindicatos de Ryanair y la empresa para tratar de frenar la huelga prevista para los días 25 y 26 de julio. La Dirección general de Trabajo se ha puesto en hoy en contacto con las partes para cerrar un encuentro mañana a las 17.00 horas en la sede del ministerio, que se podría retrasar hasta el miércoles por problemas de agenda de los portavoces de Ryanair. El objetivo del departamento que dirige Magdalena Valerio es tratar de forzar un principio de acuerdo para poner evitar unos paros que amenazan con bloquear los aeropuertos españoles.

Y es que, tal y como ha advertido el Ministerio de Fomento, el Ejecutivo no puede imponer servicios mínimos a los trabajadores que no tienen contrato español puesto que no están bajo su legislación, lo que incluye a todos los empleados que Ryanair tiene en las 14 bases españolas: unos 1.800 trabajadores entre pilotos y Tripulantes de Cabina.