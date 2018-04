"Los intereses del crédito al consumo deben bajar para beneficiar al cliente"

"El objetivo es hacer crecer nuestras actividades respetando los fundamentos"

Sege Le Boles, consejero delegado de Cetelem España. Foto: eE.

Con un crecimiento del 70% en el primer trimestre del año respecto al ejercicio anterior, la filial de crédito al consumo del banco BNP Paribas, Cetelem España, continúa imparable en la conquista de cuota de mercado en España, aunque según su consejero delegado, Serge Le Bolès, no es una de sus preocupaciones.

El crédito al consumo en España vive un resurgir después de la crisis, ¿cómo ve el sector en nuestro país?

Los años de crisis han impactado mucho al consumo y, por lo tanto, al crédito al consumo. El consumo representa de media el 57% del PIB, por lo que cuando el consumo se debilita, la situación económica general se complica. Desde 2013 vivimos una recuperación progresiva de la actividad, que nos acerca a los niveles precrisis. El crecimiento del PIB en 2018, la disminución en la tasa de paro, las positivas previsiones y los buenos índices de confianza,hacen pensar que este año la actividad del crédito al consumo seguirá su senda de crecimiento. En este contexto, es normal que el sector bancario se vea atraído por el crédito al consumo.

En nuestro país, los créditos al consumo son más caros respecto al resto de Europa, ¿se podrían mejorar?

Es un hecho. La TAE media en todos los plazos en crédito al consumo en nuestro país es de un 8,74%, frente al 6,45% de la media en Europa. Mi análisis es que, a medio plazo, sea por un efecto regulatorio o por un mercado fuertemente competitivo en el que ya estamos, los tipos deberían bajar en beneficio de los clientes. Hay un equilibrio que debemos encontrar, ya que hace falta que la industria continúe dando resultados para invertir en el futuro, compartir sus resultados con los accionistas y empleados.

El crecimiento de Cetelem en estos últimos años ha sido espectacular, pero sigue siendo una empresa relativamente pequeña en cuanto a su dimensión. ¿Cuál es el secreto para poder competir con grandes grupos bancarios como los españoles?

Está claro que las buenas cuotas de mercado siempre son positivas, pero no es lo principal para nosotros, ya que dependen del conjunto de los actores del mercado y, obviamente, del contexto. Nuestro principal objetivo es el crecimiento basado en la estabilidad financiera, el rigor y, siempre, la satisfacción de todos nuestros clientes, tanto empresas como particulares. Efectivamente, nuestro tamaño ha cambiado desde 2013, triplicando nuestro volumen. ¿La receta? Como la de la Coca-Cola, ¡está cerrada en un cofre! Un plan, una hoja de ruta lo más precisa posible, unos magníficos equipos, medios financieros, la energía y respaldo de nuestro grupo BNP Paribas, y una adaptación constante, porque siempre hay una diferencia entre el power point y la realidad.

Teniendo en cuenta la expansión y el crecimiento del comercio electrónico, ¿cómo se presenta el futuro del crédito al consumo?

La producción de nuestra área ecommerce ha experimentado crecimientos muy notables de tres dígitos en este último año y la tendencia es claramente al alza. Ello reafirma nuestra gran apuesta por la transformación digital. En Cetelem, la transformación digital es uno de los tres pilares de nuestro plan a medio plazo. No existe futuro en el crédito al consumo sin una profunda estrategia de transformación hacia lo digital.

En abril, Cetelem ha empezado a operar con Opel, al cien por cien, ¿qué supone este acuerdo? ¿Abre la puerta a alcanzar otras con más compañías?

Este acuerdo permite a Cetelem reforzar su posición y sus resultados en el sector automovilístico. ¿Otras compañías? Estamos constantemente a la escucha de nuevas oportunidades que sean compatibles con nuestro modelo de negocio.

Después de las últimas adquisiciones de Kia, Hyundai y la citada con Opel, ¿Cetelem es líder indiscutible en el sector del motor?

El desarrollo del crédito auto es un eje estratégico para Cetelem, especialmente en la búsqueda de alianzas con fabricantes e importadores de vehículos. No pienso que estos acuerdos nos coloquen en 2018 como líder en el sector. Volkswagen Financial Services es el líder actualmente, pero la cuota de mercado no nos obsesiona porque no depende solo de nosotros. Evidentemente, estamos orgullosos de poder alzar aún más alto el posicionamiento de Cetelem y de haber logrado un crecimiento de más del 70% con respecto al primer trimestre del 2017, pero, ante todo, buscamos el mejor equilibrio de todas nuestras actividades entre la cuota de mercado y la rentabilidad generada.

¿Crecer en cuota de mercado más allá del 12% en el entorno Asnef es viable?

En 2017, Cetelem España ha alcanzado la cifra de 2.805 millones de euros en nueva producción. Si hablamos, por ejemplo, de nuestra actividad de préstamos a particulares, estamos hablando de un crecimiento del 38 por cienro con respecto al 2017. El entorno Asnef ha crecido este año más de un 13%. Cetelem ha experimentado un incremento del 32% en 2017 con respecto al año anterior. Nuestra progresión en 2018 es de más del 50%, en comparación al año pasado, pero solo es un trimestre. Así que crecer un 12%, un 13% o 14% este año... es totalmente posible.

Cetelem era el candidato principal para aliarse con Bankia, pero finalmente Crédit Agricole se ha aliado con la entidad para operar en el negocio del crédito al consumo, ¿a qué se debe la retirada de este concurso?

Es un mercado ya muy competitivo donde los márgenes son extremadamente ajustados. Les deseo el mayor de los éxitos y para nosotros es un competidor más en el mercado, al que nos tomaremos muy en serio.

¿Cuáles son los planes de futuro de Cetelem en España? ¿Abrirá nuevas líneas de negocio?

El objetivo es hacer crecer nuestras actividades, respetando los fundamentos del banco, nuestros métodos de trabajo y con el telón de fondo de la transformación digital. Comenzamos hace años con la colaboración con Carrefour y sumamos los realizados con Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo Másmóvil. Siempre estamos abiertos a otras oportunidades, porque está en nuestra forma de entender el negocio.

