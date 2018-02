Trabajo acorrala a Deliveroo y Glovo por los falsos autónomos

Hola.



Tengo una idea de negocio que es rentable, solamente necesito saltarme las leyes laborales.



Pero encima tienen la jeta de decir "es que si no me saltase las leyes no ganaría dinero", como si estuvieran esperando a que las instituciones les dijeran "ah bueno, entendido, entonces usted debería saltarse las leyes y así ganará dinero".