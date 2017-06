Musk ya está excavando túneles bajo Los Ángeles para acabar con los atascos

Parece imposible detener a Elon Musk cuando se le mete algo en la cabeza. Lo que empezó como una mera queja por un atasco en Los Ángeles se convirtió en apenas segundos en la idea para una nueva compañía (The Boring Company) que creara un nuevo sistema de transporte subterráneo. Medio año después, el proyecto marcha a toda máquina.

El fundador de Tesla, calificado a menudo como visionario y futurista, decidió que la mejor forma de acabar con los atascos en las ciudades era la creación de un sistema de túneles donde el vehículo sea transportado en una plataforma móvil que alcanzase una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora. Cuando los críticos cuestionaron su viabilidad, construyó un túnel en el parking de SpaceX. Cuando los críticos aventuraron que ninguna ciudad estaría dispuesta a aceptar este proyecto, Musk se reunió con el alcalde de Los Ángeles. Y ya está excavando.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.