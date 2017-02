La guerra familiar en Pastas Gallo abre la venta del 40% de la empresa

Para el 2 y el 3 y demás....



Me parece bien lo que hace el 1, y no por que cada uno con su dinero hace lo que le de la gana, faltaría más, sino por que de alguna forma los que nos sentimos españoles y no queremos que el dasatino catalán se lleve a cabo es de lo poco que podemos hacer.



Lo que no es de recibo es que toda esta banda mienta cada día con el España nos roba y luego la mitad del IVA de las empresas asentadas en Cataluña se revierta directamente allí, incluso la que está en el Carpio.



Por eso y aparte de hacer con mi dinero lo que me de la gana por ser suave, prefiero comprar en vez de galletas Cuetara, unas Gullón o Siro que se hacen en Palencia y están incluso mejor y más baratas, además el IVA se reparte entre todos.



Pues con la pasta, lo mismo...