El CSN avala la reapertura de la central nuclear de Garoña si acomete mejoras de seguridad

La votación salió adelante con el voto a favor de 4 de los 5 consejeros

La decisión final queda en manos del ministro de Energía, Álvaro Nadal

El cierre de la central ha tenido un coste de 300 millones para Nuclenor

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), parada desde 2012. El pleno, con cuatro votos a favor y uno en contra de Cristina Narbona -ex ministra de Medio Ambiente con el PSOE- ha logrado sacar adelante la propuesta.

Con todo, el pleno del CSN condiciona la reapertura a que el operador de la planta Nuclenor cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen. Ahora la decisión estará en manos del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ya ha asegurado que escuchará a los ecologistas, a las empresas y a la ciudadanía. De contar con la aprobación del Gobierno, será el propio Nuclenor quien decida sí ejecutar o no el permiso solicitado para operar la planta hasta 2031, cuando cumpla los 60 años.

Sea como sea, la decisión adoptada hoy por el pleno del CSN sienta un precedente histórico hasta ahora en España, ya que no sólo se avala que una planta nuclear opere más allá de los 40 años, sino que desliga la revisión integral de seguridad de la central, que se realiza cada diez años, del aval para operar, que se ha dado para 14 años (hasta 2031).

Coste de unos 300 millones

El cierre de la central nuclear de Garoña ha tenido un coste cercano a los 300 millones de euros para Nuclenor, la sociedad que controla la central participada por Endesa e Iberdrola. Ambas compañías tendrán que esperar al pronunciamiento del Ministerio de Energía para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de esta central.

Por el momento, Ecologistas en Acción, por su parte, ha avisado de que el informe abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales, en el caso de que el Ministerio no le otorgara el permiso de funcionamiento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió en la campaña electoral de su primera elección a reabrir esta central, que incluso llegó a visitar. Las eléctricas, no obstante, han mantenido una posición muy distinta. El sindicato ELA anunció en abril del año pasado, que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, les había comunicado su intención de cerrar esta central aunque posteriormente la sociedad aseguró que no había una decisión tomada al respecto. La compañía, consultada por elEconomista, no hizo comentarios.

La central nuclear de Garoña tiene pendientes inversiones por cerca de 10 millones de euros y tendrá que incrementar las mismas notablemente para poder volver a conectarse a la red, ya que debe adaptarse a las nuevas exigencias que se derivaron del accidente de Fukushima.

Un estudio intenso

A lo largo de las últimas semanas, el CSN ha estado realizando una valoración sobre la renovación de la autorización de explotación, sobre la prórroga de la autorización de protección física y Revisión del Plan de Protección Física, la autorización de modificación de diseño correspondiente al sistema de reserva de tratamiento de gases así como las propuestas de revisión del Estudio de Seguridad y de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas.

El organismo ha realizado además informes sobre la modificación de diseño sobre la independencia de sistemas eléctricos así como del Programa de implantación de los requisitos de las instrucciones técnicas post-Fukushima.

Todos estos informes han supuesto más de 30.000 horas de trabajo del organismo que preside Fernando Martí. La evaluación, realizada de acuerdo a la guía elaborada específicamente para este proceso de autorización, ha supuesto un total de 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión.

