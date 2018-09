Carmen Calvo: "Tendremos Presupuestos y no habrá elecciones anticipadas"

Quienes la conocen bien dicen que el secreto de su éxito, el que le ha llevado a la todopoderosa vicepresidencia del Gobierno, está no solo en su lealtad inquebrantable a Pedro Sánchez cuando vinieron mal dadas, o en su fama de "verso suelto", sino, como dijo de ella un histórico socialista, "en su capacidad para moverse con la misma soltura en las moquetas de Madrid que en las reuniones de barrio de su pueblo", lo cual es rotundamente cierto. En presencia de Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957), una tiene la sensación de que es la misma de siempre: una mujer simpática y cercana, de izquierdas, sin aditivos, socialista, feminista, luchadora hasta la extenuación en la defensa de sus señas de identidad ideológica.

Ha sido y sigue siendo una gran conversadora, capaz de pasar, en cuestión de segundos, de hablar de su "abuelitis" y compartir experiencias comunes vividas hace años con la periodista, a hacer una disección de primerísimo nivel de cuestiones constitucionales y mucha enjundia, demostrando su músculo como doctora en Derecho Constitucional.

Ha sido casi todo lo que se puede ser en política: desde ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero a consejera autonómica en su tierra, diputada en varias legislaturas, secretaria de Igualdad en la ejecutiva de su partido y, ahora, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Se emociona enseñando fotos de sus nietos Teo y Oto, con la misma facilidad que cita a Hannah Arendt para denunciar las sociedades que banalizan el mal, o arremete inmisericorde contra la oposición de las "derechas en España", y precisamente ahí radica su encanto.

La entrevista, concertada sin fecha nada más tomar posesión de su cargo, se comprometió a hacerla cuando pasaran los primeros cien días de Gobierno, y cumplió escrupulosamente con la palabra dada. Se celebra, sin prisas pero sin pausa, en su despacho de Moncloa, un lugar amplio y luminoso, el mismo en el que tantas veces se sentó con su antecesora, Soraya Sáenz de Santamaría, en las negociaciones por la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Yo estaba sentada aquí, demostrando el sentido de Estado del PSOE, y no tenemos nada más que acreditar, salvo pedir al PP que ahora demuestre su altura de miras", afirma.

Durante los 60 minutos que dura la cita no se da un respiro y ni siquiera cuando saborea un sorbo de manzanilla, que se ha quedado fría, baja la guardia. Lo dice alto y claro: Habrá Presupuestos, no contemplan un adelanto electoral y las líneas rojas con Cataluña siguen siendo el respeto a la legalidad y la Constitución. No tiene pelos en la lengua... y se agradece.

Ahora que se cumplen los primeros 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿cuál es el balance que hace usted? Porque no han tenido un respiro...

La verdad es que la oposición no nos ha dado ni un minuto de gracia para abordar la responsabilidad de Gobierno, pero tampoco lo esperábamos. Nos hemos encontrado al llegar con mucha imprevisión en temas muy importantes y difíciles, como el asunto de la inmigración, pero no nos quejamos. En estos 100 días de Gobierno hemos dejado claro que nuestro objetivo es fortificar el Estado del Bienestar, con los reales decretos que nos han permitido abordar becas, la universalidad de la sanidad, sacar la oferta de empleo público, etc. No tenemos tiempo que perder.

¿Su horizonte es acabar la legislatura o trabajan con la hipótesis de un adelanto electoral?

Vamos a acabar la legislatura. El Gobierno del PP se ha ido por la corrupción, y nosotros gobernamos solos, pero para recomponer derechos y mejorar el Estado del Bienestar necesitamos un tiempo. ¿Qué queremos ahora? Tener Presupuestos para el año próximo.

¿Y va a haber Presupuestos o tendrán que prorrogar los del PP y utilizar un 'decretazo'?

Va a haber Presupuestos. Nosotros querríamos que las dos derechas españolas entendieran que después de tantos años de crisis, de sufrimiento y reajuste de las clases medias y trabajadoras, iniciamos una senda de gasto que nos permita tener más recursos públicos. Es un tema que no deberían bloquear, y si lo hacen lo pagarán en las urnas. Que el país prescinda de casi 6.000 millones de euros para las comunidades autónomas e invertir en sanidad, educación, pensiones, dependencia, igualdad, etc. es incomprensible. Solo se entiende desde la miopía de una oposición irresponsable.

Pero si PP y Ciudadanos no les apoyan el techo de gasto no hay nada que hacer, ¿no?

Si no es posible, tenemos que utilizar la anterior senda de gasto, y utilizar una horquilla en la que nos movemos. Pero tenemos instrumentos vía real decreto para modificar los Presupuestos en la dirección que nosotros consideramos prioritaria. Por lo tanto, habrá Presupuestos y no habrá elecciones anticipadas, porque hay asuntos importantísimos que abordar, como la crisis de Cataluña. Hay una mayoría en el Congreso que puede cambiar el techo de gasto, y nosotros seguiremos intentando que se apruebe. ¿A qué tienen miedo PP y Ciudadanos? ¿A que la democracia funcione?

Pablo Iglesias ha dicho antes de que el presidente lo anuncie que ya hay un acuerdo para subir el IRPF a las rentas a partir de los 10.000 euros mensuales, ¿es así?

El Gobierno está reflexionando sobre una nueva fiscalidad en tres direcciones: una que afectará a las multinacionales y las grandes empresas que tributan en España muy por debajo de la zona euro. Dos: una fiscalidad medioambiental, que abordaremos no tanto por recaudar como por desactivar la enorme irresponsabilidad que existe en el deterioro del medioambiente. Y tres: proteger fundamentalmente a las clases medias y trabajadoras, que son las que han pagado la crisis. Si PP y Ciudadanos quieren proteger a quienes se han enriquecido gracias a la crisis, que lo digan claramente.

¿Quién tiene razón, la ministra de Industria cuando dijo que el impuesto al diésel era "un globo sonda" o el presidente cuando afirmó que es una realidad?

La ministra dijo que se estaba estudiando, pero no es un globo sonda. El presidente ha explicado que nuestra opción es un impuesto al diésel que no afectará a los profesionales ni a los autónomos. Queremos ser coherentes con un discurso de protección del medio ambiente, y no podemos tener combustibles que contaminan todavía más.

Pues algunos ven una falta de coordinación entre los ministros, ¿eso es cierto?

En absoluto. No hay ninguna descoordinación entre los ministros; lo que hay es transparencia. El asunto es que el Gobierno anterior estaba escondido, no rendían cuentas ante nadie, y cuando ha llegado otro Gobierno, con una total transparencia informativa, algunos confunden transparencia con descoordinación. Estaban tan acostumbrados a ver a Rajoy solo por plasma que ahora ver a los 17 ministros en los medios de comunicación dando explicaciones les resulta raro.

Vicepresidenta, admita que los últimos datos del paro han sido malos, y ya se habla de desaceleración, ¿eso les quita el sueño?

Hay un pequeño repunte de desaceleración en toda la zona euro, y España es el país que menos va a sufrir ese repunte, porque estamos hablando de un crecimiento del 2,7, que es el más importante de la zona. Somos el país que más va a crecer. Evidentemente, la alegría de crecimiento que había no es la misma, pero eso se sabía desde principios de año, y aun así nuestro horizonte económico es bastante bueno.

¿Y el repunte del paro?

Evidentemente, nos preocupa que haya más de tres millones de parados en este país, pero el objetivo del Gobierno no es solamente crear empleo, sino que el tipo de empleo que se genere sea de calidad. Estamos en un plan contra la explotación laboral. Hay que dar un giro de 180 grados a las reformas laborales con el tipo de empleo, los salarios, el fraude, etc., y debe hacerse en coordinación con los agentes económicos y sociales.

¿Cataluña es el gran problema político? Porque Torra no ha aceptado el nuevo 'Estatut' para que haya más autogobierno que le ha ofrecido Pedro Sánchez...

Los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Todos sabemos dónde están los límites de la política, de la constitucionalidad y la legalidad en nuestro país. El presidente Sánchez es el mismo líder político que se puso detrás de Mariano Rajoy apoyando el 155 en el intento de quiebra de la Constitución, y no ha cambiado. Ojalá el PP y Ciudadanos hicieran lo mismo, se pusieran detrás del Gobierno en este asunto, y arrimaran el hombro, en vez de poner obstáculos con palabras gruesas. Tenemos que encontrar salidas.

¿Y cuál es esa salida? Porque dos no consensúan si una parte no quiere...

Esa salida para nosotros tiene distintos niveles: el presidente Torra debe respetar a los catalanes no independentistas, aceptar plenamente la pluralidad política de Cataluña, y después nosotros debemos reconocer la realidad de que allí hay un proyecto independentista de partidos políticos y buscar puntos de encuentro. También es verdad que el 155 ha dado ya sus frutos, y no admitirlo es un error.

¿Y descartan volver a aplicarlo?

El 155 es un instrumento excepcional, no cotidiano, y el Gobierno de España está haciendo las tareas cotidianas que corresponden a la normalidad política e institucional. Le recuerdo a todo el mundo que este Gobierno en solo 100 días ha recurrido ya dos temas a Cataluña: llevamos al Tribunal Constitucional propuestas que pudieran ir en la dirección de poner en marcha leyes inconstitucionales del Parlament catalán, y hemos iniciado el contencioso administrativo contra la apertura de cinco embajadas. Este Gobierno no ha estado parado ni se ha cruzado de brazos cuando la legalidad se ha intentado quebrar. Las líneas rojas son las mismas: la legalidad y la Constitución. Los ciudadanos pueden estar tranquilos: si se traspasan los límites de las palabras a los hechos se actuará inmediatamente.

¿Usted cree que ese anuncio de "otoño caliente" de Torra, con la Diada, los lazos, etc. son solo fuegos de artificio, que no va a vulnerar la legalidad?

Como vicepresidenta, soy responsable de garantizar que las calles de Cataluña y los espacios públicos sean de convivencia, seguridad y tranquilidad, y lo voy a hacer. Los espacios públicos no los puede ocupar ningún elemento de parte, porque son de todos, y en esa dirección se celebró la reunión entre el ministro del Interior y el presidente Torra. Se ha acordado que se va a garantizar la neutralidad en el espacio público entre Gobierno y Generalitat, y por nuestra parte siempre diremos que es necesario explorar el diálogo.

¿Qué piensa cuando oye decir que ustedes han pagado un precio intolerable a populistas e independentistas para gobernar con solo 84 diputados?

Me gustaría que el PP y Ciudadanos retiren esa ignominia absolutamente falsa. Nadie ha pagado precio político alguno por llegar a La Moncloa. El presidente del Gobierno salió elegido por más escaños que Rajoy, y decir lo contrario es estar confundiendo a los ciudadanos y mintiéndoles descaradamente. No estamos en un modelo bipartidista y, llegado el caso, si ellos se vieran en la obligación de pactar con otros grupos harían lo mismo, como lo han hecho. Su vara de medir es muy diferente cuando gobierna el PSOE que cuando lo hacen ellos.

¿Qué opinión tiene del nuevo PP y de Pablo Casado?

Me sorprende enormemente su derechización, y eso les pasará factura en las urnas. Están haciendo partidismo con temas de política de Estado muy sensibles, como la inmigración o el terrorismo, cosa que nosotros nunca hicimos cuando gobernaba Rajoy. Ni siquiera en los tiempos más duros de ETA hicimos política miope con ese asunto. Un partido tan importante como el PP no puede hacer partidismo barato ni tomarse a la ligera temas de Estado. Eso ni se lo merece España ni se lo merecen sus votantes.

¿Augura al PP una larga travesía del desierto o cree que finalmente Ciudadanos no les comerá la tostada en ese ámbito ideológico?

Sí, deben estar un largo tiempo en la oposición para que reflexionen. Echo en falta que el PP no haya hecho una autocrítica en profundidad de que ha perdido el Gobierno por la corrupción, porque pareciera, viendo a su nuevo equipo de dirigentes, que esto no ha ocurrido. No acabo de entender cómo el año en que celebramos 40 años de la Constitución las derechas españolas, la que ha llegado nueva y la vieja, están tan radicalizadas. La unidad política está casi siempre en los equilibrios. Y en España la posición equilibrada solo la puede sostener la gente valiente. Es muy cobarde irse a los extremos, y el PP y Ciudadanos se pelean por quién está más a la extrema derecha.

Finalmente, ¿diga lo que diga la familia, se sacarán los restos de Franco del Valle de los Caídos?

Una familia, sea la que sea, no puede impedir al legítimo Gobierno de España ejecutar sus decisiones y sus objetivos, máxime cuando además se van a convertir en una ley de las Cortes Generales. Eso no es entender la democracia. Sobre la posición del PP, le recuerdo a ese partido que la concordia ya existe desde hace mucho tiempo en este país, lo que no ha existido todavía es justicia con las víctimas. El PSOE quiere hacer justicia, nada más.

Sobre la inmigración, la oposición lo que le pide al Gobierno es que defina si su política es la del 'Aquarius' o las devoluciones en caliente, ¿hay rectificación o no?

No tiene nada que ver el Aquarius con la agresión a una frontera. Las derechas no pueden mentirles a los ciudadanos y provocar la inseguridad en este asunto. Si hablamos de políticas de migración ahora es porque antes no las había. Hemos reactivado la comisión delegada de inmigración, que llevaba sin reunirse desde hace seis años, y ahora lo hacen cada 15 días en coordinación de los Ministerios de Trabajo, Interior, Defensa, Exteriores y Sanidad, pero las cosas no se arreglan en cinco minutos. Le hemos dicho a Europa que lo que ocurre en España es Europa, y las democracias europeas tienen que ser responsables de dos elementos: seguridad y derechos humanos. Todos los países tienen que arrimar el hombro junto a España y, por cierto, el asalto a la frontera de Ceuta se ha hecho de forma coordinada y dirigida.

¿En qué sentido?

Ese asalto no tiene nada que ver con las políticas de inmigración, se hizo de forma coordinada y organizada, casi militarmente. Se agredió a nuestros Cuerpos de Seguridad, hubo siete heridos. ¿Alguien esperaba que este Gobierno no iba saber cuáles eran sus obligaciones?

Dígame, después de que la ministra Valerio reconociera que le habían "metido un gol" que acabó con la dimisión de la directora general de Trabajo, ¿se ha podido dar marcha atrás al polémico registro del sindicato de prostitutas?

La directora general dimitió porque no vio la trascendencia política de una frase genérica en la inscripción de ese sindicato, que tenía trampa. Por supuesto que se va a rectificar, porque este Gobierno no concibe la prostitución como un trabajo. Dicho esto, con este asunto se ha dado un caso de hipocresía política increíble.

¿Y cómo va a afrontar el tema de la violencia machista, esa cifra de la vergüenza que no para de crecer?

Es una cifra que nos duele en el alma, y resulta repugnante. Este país tiene un instrumento que es el pacto contra la violencia de género, y ahora tienen que entrar en vigor modificaciones legislativas y presupuestos. Estamos en el terreno de la verdad. Y quiero ver ahora cuántos partidos políticos aguantan el pacto y quienes no lo defienden. En el tema contra la violencia de género se van a retratar todos. Mientras hemos debatido era fácil, pero ahora le digo a la derecha que tendrán que mojarse. ¿Quiere el PP proteger a los me-nores que viven en violencia para que les ayuden psicológicamente con el permiso solo de un progenitor, sí o no? Ahora tienen que decirlo y dar un paso al frente, y si no demostrarán que era todo maquillaje .

¿Sigue usted, como responsable del Ministerio de Igualdad, manteniendo que en 2023 todos los consejos de administración tienen que ser paritarios?

Claro que sí. Y no pararemos hasta que eso sea así. Ya hay una propuesta presentada como grupo parlamentario socialista, y voy a recuperar el asunto como un proyecto del Gobierno. La igualdad entre hombres y mujeres hay que defenderla en el ámbito jurídico, ético, político, y también en el ámbito económico. Tenemos que tener una remuneración igual a los hombres de nuestro trabajo, igualdad material en los itinerarios laborales, en nuestras pensiones, etc. Es muy importante que las empresas tengan mujeres en sus puestos de dirección, porque es la única manera de que se feminicen y se protejan los derechos laborales de las mujeres. No es de recibo que las mujeres españolas sean las segundas de Europa que menos hijos tienen, y si es así es porque no es cierto que haya conciliación familiar y laboral. La libertad de las mujeres empieza por su libertad de independencia económica. Ése es el verdadero feminismo, y en esa línea vamos a trabajar. Vamos a ver si los grupos políticos están dispuestos a tocar el Estatuto de los Trabajadores y otras leyes importantes para avanzar en ese terreno. Ahora llega la hora de la verdad.

¿Trabajan ya con la posibilidad real de un adelanto electoral en Andalucía?

Ciudadanos ha abandonado el apoyo que prestaba al Gobierno de la Junta de Andalucía, y será la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que es la secretaria general de mi federación (yo soy militante andaluza), la que tomará la decisión en función de los intereses de Andalucía y de los ciudadanos andaluces. Tengo confianza plena en que Susana Díaz tomará una buena decisión para Andalucía.

Y si además se quitan de en medio la sentencia de los ERE mejor, ¿no?

El tema de los ERE ya hemos dicho que fue inaceptable, pero también que el PSOE fue quien denunció lo ocurrido y lo puso en manos de la justicia. Esa es la gran diferencia con el Partido Popular. Nuestros cargos institucionales o políticos no solamente no están en su cargo, sino que los juicios se han celebrado porque nosotros llevamos el asunto a los tribunales. En el Partido Popular, además de no admitir la situación de corrupción que tiene como partido, han obstaculizado en todo momento la acción de la justicia, y eso es inadmisible. Por eso han salido del Gobierno, y no han tomado nota.