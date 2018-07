El PP anuncia que no apoyará el techo de gasto propuesto por el PSOE

Europa Press Madrid

El PP ha puesto en duda que el Gobierno realmente quiera sacar adelante la modificación de los objetivos de déficit y de deuda y el nuevo límite de gasto no financiero si, como han asegurado, no se ha puesto en contacto con el principal grupo de la oposición, que además goza de mayoría absoluta en el Senado.

"Si yo quiero que alguien me apoye y salga adelante, conozco las reglas de juego y sé que tengo que tener mayoría, y esto implica al el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, lo lógico es que la ministra de Hacienda hubiera llamado a los grupos y al PP", ha reflexionado el portavoz de los 'populares' en el Congreso, Rafael Hernando.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Congreso, Hernando ha asegurado que el PP no ha recibido "ni una llamada". "Si este es el planteamiento, allá ellos. Me parece muy negativo", ha criticado, recordando que, cuando era el PP quien estaba en el Gobierno, hablaron con el PSOE en "muchas ocasiones, también para el techo de gasto".

Hernando considera que, "aparte de una descortesía", el hecho que no haya "consultado" con el PP este nuevo acuerdo "aventura cuál va a ser la fórmula de gobierno": "Gobernar con 85 (diputados) como si tuviera mayoría absoluta. Se ha hecho con el Gobierno así, pero desde luego no se va a hacer con el Parlamento así", ha dicho.

"Esta no es la política económica que necesita España. Es ir en la dirección contraria que hemos desarrollado en los últimos años"

El portavoz de los 'populares' en el Congreso ha reiterado que el PP no apoyará el acuerdo del techo de gasto si este implica un mayor gasto, mayor déficit y más deuda. "Me parece que esta no es la política económica que necesita España. Es ir en la dirección contraria que hemos desarrollado en los últimos años", ha argumentado el diputado del PP.

En este sentido, ha rechazado que la estrategia del Gobierno de flexibilizar la reducción del déficit y su "oferta con las comunidades autónomas para aumentar su nivel de deuda". "Ese no es el camino. La mejora de la financiación tiene que venir por la mejora de sus recursos a través de un nuevo sistema de financiación", ha explicado.

Precisamente, también ha criticado que este nuevo modelo de financiación es "lo primero a lo que ha renunciado el señor Sánchez", y en este sentido ha relacionado esta renuncia con su estrategia con Cataluña.

"Va a implicar que parte de la deuda de la Generalitat sea asumida por el resto de los españoles"

Así, cree que el Gobierno no quiere modificar el sistema de financiación "para intentar mantener una relación bilateral con la Generalitat catalana. "No sabemos en qué términos ni en qué forma se va a producir. Al parecer, va a implicar que parte de la deuda de la Generalitat sea asumida por el resto de los españoles", ha dicho.

Hernando ha criticado que el Gobierno busque llevar una relación de bilateralidad pues cree que una de sus "consecuencias" es que la Generalitat crea que tiene "una posición de fuerza" y que, por ella, decida no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Lamentamos la ausencia de la Generalitat, estimulada por la posición que ha marcado el Gobierno en torno a favorecer la bilateralidad entre el Gobierno de España y la Generalitat", ha dicho Hernando.

"Ahora hemos visto cuáles son las consecuencias de estos mantenimientos políticos. La Generalitat piensa que tiene una posición de fuerza y decidió ayer no asistir a este consejo", ha apostillado.