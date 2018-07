El Gobierno se juega 6.000 millones si no logra el apoyo al nuevo techo de gasto

El Gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero para 2019, que ha situado en 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de este ejercicio, lo que constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos del próximo año. En cualquier caso, no es el momento de echar las campanas al vuelo. Las nuevas cifras tendrán que pasar el trámite del Congreso y del Senado y nada está cerrado.

¿Qué pasaría si no pasa el trámite? La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que de no salir adelante se volvería a la senda anterior de déficit, "más exigente", porque no hay un "plan B". De ser así, algunos de los planes de gasto desgranados por el presidente, Pedro Sánchez, podrían descarrilar.

El déficit de 2019 se situaría de nuevo en el 1,3%, y el autonómico en el 0,1% frente al 0,3%. Según ha podido saber elEconomista, los tres grandes partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Podemos, reconocen que Hacienda "no ha negociado nada" con el resto de formaciones sobre el techo de gasto, "y así es imposible tratar de alcanzar un acuerdo que evite enfrentamientos futuros".

Dos de estas tres formaciones apuestan por un límite de gasto no financiero de unos 5.000 o 6.000 millones de euros más, hasta el entorno de los 125.000 millones de euros. Una cantidad que a los populares y a los de Rivera les parece "excesiva", y que por contra no va a satisfacer a Podemos, que lleva semanas pidiendo subir el techo de gasto en 15.000 millones.

"De tal manera que se está hablando mucho de un posible veto del PP en el Senado, pero lo que pueda pasar es que el Gobierno no tenga ni siquiera una mayoría en el Congreso", aseveran desde Ciudadanos.

Presupuestos

El techo de gasto es el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que este incremento del límite de gasto no financiero "facilitará un presupuesto expansivo, para garantizar una recuperación económica justa".

Junto al techo de gasto, el Gobierno ha dado luz verde a la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2021, debatida ayer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los nuevos objetivos de déficit público serán del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente (-1,3% en 2019, -0,5% en 2020 y +0,1% en 2021).

Montero ha destacado que de esta nueva senda se beneficiarán mayoritariamente las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En concreto, de las cinco décimas en las que se amplía el objetivo de déficit para 2019, una será para la Administración Central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social.

En total, estas cinco décimas conllevarán un aumento de los recursos de 6.000 millones de euros: 2.500 millones para CCAA, 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para Administración Central. De este modo, la previsión del Gobierno es que las comunidades presenten un déficit del 0,3% el próximo año; la Administración Central, del 0,4%, y la Seguridad Social, del 1,1% del PIB. Las corporaciones locales, por su parte, estarán en equilibrio.

Montero ha advertido al PP, que ayer votó en contra de esta nueva senda en el CPFF, de las consecuencias negativas que tendría que las Cortes no aprobaran la nueva senda de estabilidad, pues se volvería a los objetivos anteriores. "Y las grandes afectadas serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social", ha alertado.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, la ministra ha explicado que continuará reduciéndose en los próximos años. En concreto, el Gobierno estima que la deuda pública bajará hasta el 96,1% del PIB en 2019, hasta el 94,1% en 2020 y hasta el 91,5% en 2021.