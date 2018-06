Trump declara la guerra comercial a Canadá tras insultar a Trudeau y no suscribir el comunicado del G7

BE QUICK OR BE DEAD

Trump es muy incómodo para los mercados y a los que nos dedicamos profesionalmente a ésto, nos está volviendo locos con tanto mensaje incendiario en TW.



Por lo demás, por ahora está siendo un presidente que se preocupa por los suyos, no da ninguna batalla por perdida y ata muy en corto a potencias nucleares como Corea o Irán.



Lo que va a conseguir Trump con Corea, si lo hace Obama, le dan no uno, sino varios premios Nóveles.



Pero Trump no es políticamente correcto y esto pone muy nerviosos al establishment. No hay noticiario o telediario que diga nada bueno de él...¿porqué será?