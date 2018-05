Subida del euríbor, ausencia de ahorros... Los riesgos de la hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero

Ambos representantes de Podemos han comprado una casa de 615.000 euros

Pagarán una cuota mensual de 1.600 euros tras desembolsar 120.000 euros

El portal 'Idealista' cree que se trata de un préstamo de euríbor +0,9%

Pablo Iglesias e Irene Montero han comprado un chalet por 615.000 euros en Galapagar (Madrid). Una operación que ha copado la actualidad informativa de los últimos días y que ha obligado a los dos representantes de Podemos a explicar la compra. Tras un desembolso inicial de 120.000 euros, pagarán una hipoteca a la Caja de Ingenieros de 1.600 euros (800 euros cada uno) durante 30 años (540.000 euros), pero ¿qué riesgos tiene un préstamo como este? Idealista detalla los posibles problemas a los que se enfrenta la pareja.

Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por ambos políticos, el portal inmobiliario ha llegado a la conclusión de que han firmado una hipoteca variable a un tipo de interés cercano al euríbor+0,9% (ahora está en el -0,19%), ya que un préstamo fijo de esas características tendría una cuota mensual muy superior (alrededor de los 2.000 euros). Para pagar unos 1.600 euros a tipo fijo, Idealista cree que la hipoteca se tendría que haber firmado a un interés bajísimo y completamente fuera de mercado (por debajo del 1%, cuando de media se está ofreciendo al menos un 1,5%).

Al margen de las condiciones, los expertos creen que están en línea con los precios de mercado, ya que hay entidades que ofrecen un euríbor +0,8%. Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas, sostiene que "con los datos públicos que conocemos, parece que la pareja ha asumido más riesgos de lo recomendable a la hora de firmar el préstamo para la compra de la vivienda" y que "el suyo no es un buen ejemplo al endeudarse de esa manera, sobre todo en un momento en el que estamos pidiendo prudencia al sector financiero para evitar los excesos del pasado".

Estos son los posibles riesgos a los que se enfrenta la pareja:

1. El euríbor va a subir. Esos 1.600 euros que pagan conjuntamente Iglesias y Montero están calculados en un momento excepcional: el euríbor está en terreno negativo y en el nivel más bajo de la historia (-0,19%). A pesar de que aún no está claro cuándo empezarán a subir y en qué intensidad, el mercado sospecha que podríamos ver cambios en el plazo de un año y está convencido de que estos mínimos no se podrán mantener para siempre.

La media histórica del euríbor a 12 meses, el plazo más utilizado para referenciar las hipotecas en España, supera el 2%, y no se debe obviar que llegó a estar por encima del 5% antes de que estallara la crisis.

¿Y esto cómo afecta a la hipoteca? Desde Idealista apuntan que a medida que vaya subiendo el euríbor lo irá haciendo también la cuota mensual, sobre todo teniendo en cuenta el espacio temporal elevado (30 años de vida del préstamo). Así pues, si el euríbor vuelve a situarse en el 2% en los próximos años, la cuota mensual de 1.600 euros pasará a una horquilla de 2.000-2.400 euros.

2. Dos niños en camino y una casa grande que mantener. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de cambios personales que va a vivir la pareja. Esperan mellizos para el próximo otoño, con el impacto que tiene la llegada de los hijos, a lo que se suma el elevado coste de mantenimiento de una casa de casi 270 metros cuadrados de superficie y con una parcela casi diez veces más grande.

3. Poca mejora salarial a la vista. Además de los cambios personales, se suma que la pareja no cuenta con grandes expectativas de mejoras salariales dada su profesión y su puesto de trabajo actual. Por ejemplo, 2017 fue el primer año de subidas de sueldo de los parlamentarios desde 2010 y el repunte fue de un 1%, mientras que para este año está previsto un 1,5%. No obstante, y de los más de 200.000 euros que percibe la pareja al año según los datos oficiales, menos de 40.000 euros se corresponden con actividades ajenas a la política.

Los expertos apuntan a que este punto es importante, porque uno de los principales consejos es que el pago de la vivienda no suponga más de un tercio de los ingresos, pero si la cuota hipotecaria sube más rápido que los ingresos o dejan de tener las retribuciones actuales, la familia corre el riesgo de saltarse esa regla.

4. Se han comido los ahorros. Según la documentación que han aportado Iglesias y Montero para hacer un ejercicio de transparencia, la entrada de la vivienda y los gastos e impuestos asociados a la operación le han dado un buen mordisco a los ahorros que habían conseguido reunir hasta la fecha. Y es que, han aportado en torno a 120.000 euros para cerrar la operación, lo que supone alrededor del 85% de la cantidad que tenían hasta ahora.

Según los datos que aparecen en el portal de transparencia de su partido (con fecha de noviembre de 2016), Iglesias tenía en cuentas y depósitos unos 123.000 euros, mientras que Montero disponía de unos 17.000. En total, 140.000 euros. Por tanto, y si sus ingresos no mejoran a la misma velocidad que se encarece su hipoteca, podría darse el caso de que no dispongan de un colchón amplio del que tirar.

5. La posibilidad de quedarse atrapados con la hipoteca. Una de las lecciones que ha dejado la crisis es que el precio de la vivienda puede bajar. Esta posibilidad es especialmente relevante si tenemos en cuenta que los líderes parlamentarios de Podemos han solicitado una hipoteca que se salta las directrices que reinan generalmente en el mercado hipotecario: que el importe prestado no supere el 80% del precio de compra del inmueble o de su valor de tasación, lo que se conoce como el Loan To Value (LTV). En el caso de Iglesias y Montero, el porcentaje se acerca al 90%.

En el caso hipotético de que llegara una nueva crisis y el precio de las casas volviera a caer entre un 30% y un 40%, su propiedad se abarataría, pero no su hipoteca. De darse una situación así, podrían deber al banco más dinero del que valdría su chalet.

Idealista apunta a que se trata de una situación conocida como negative equity que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria afectó a cientos de miles de hogares en España y que supone un grave problema si la familia necesita con urgencia vender la propiedad justo cuando el ciclo inmobiliario no atraviesa un buen momento.

PUBLICIDAD