Montoro dice que creará un impuesto a las grandes tecnológicas para sufragar la subida de las pensiones

Hombre, naranjito, que tú ni tus "expertos de la city", ni tus amigos de los medios no sepan cómo se pagan, no significa que no se puedan pagar.



Mira, naranjito, los liberales de verdad, nunca dicen que algo no se puede hacer, lo que dicen es que a tí no se te a ocurrido cómo hacerlo, y hay que buscar la manera de hacerlo. Los que dicen que no se puede hacer son el rancio status quo.



Lo que tampoco es de liberales,es decir que "no quieres mentir a los pensionistas", un liberal de verdad hubiera encontrado la manera de hacerlo, como digo, es que no llegas.....



Tampoco es de liberales, dejar a montoro en el congreso con la boca abierta mientras afirmas que las pensiones se han subido gracias a tí.



Tampoco es de liberales afirmar que los "presupuestos naranjas" como los llamaste, porque hubo una subido a los sueldos de Policias y Guardias Civiles, porque un liberal se tiene que ocupar de todos ellos sin distinciones, Correos, Militares, Sanidad, etc., los presupuestos naranjas es subir el sueldo a 200 mil funcionarios de los 3 millones que hay???, sabes que existen los parados, los autonomos, el pago de deuda, las CCAA, los ayuntamientos???? sabes????



Naranjito, gobernar te viene grande, porque te haces llamar liberal, y no lo eres.



Eso sí, agente inmobiliario y tertuliano del año, eso lo bordas......