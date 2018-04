El PNV renuncia a una enmienda total a los Presupuestos y da tiempo a Rajoy

El PNV decidió este jueves renunciar a presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos, después de asentar las bases para un posible apoyo a las Cuentas para 2018. Pero como nunca llueve al gusto de todos, el Gobierno asiste a la situación de que uno de los socios del PP, en este caso Foro Asturias, anunció la presentación de una enmienda a la totalidad, que a día de hoy supondría el rechazo de 176 diputados a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la votación del debate de totalidad en el Congreso los próximos 25 y 26 de abril. Para abundar en este creciente misterio sobre la resolución final de las Cuentas, este jueves se sumaba Unión del Pueblo Navarro, otro de los socios de los populares, quien adelanta que su formación no se siente cómoda con el proyecto de ley, y por ahora no respaldará los PGE a no ser que se "calendaricen las inversiones en Navarra y la carretera que les une con Soria". La posición de última hora de UPN es de extraordinaria importancia. Los navarros cuentan con dos escaños, que junto al voto en contra de Foro Asturias, y aunque ya se sabe que el PNV rechazará todas las enmiendas a las iniciativas de devolución de los partidos, ni siquiera con eso el PP no tendría mayoría para seguir con la tramitación presupuestaria, que necesita de 175 diputados.

Iñigo Alli, portavoz de UPN, sostiene que Navarra sale perjudicada en estos Presupuestos respecto a años anteriores, que son "un brindis al sol, una concesión al mundo nacionalista vasco a costa de los navarros". Por ahora, el proyecto del Gobierno tendrá siete enmiendas a la totalidad (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCat, Compromís, Foro y EH Bildu). En esta marejada -dice Foro que sin un ápice de teatralización-, el presidente el Gobierno pidió este jueves desde Albacete un esfuerzo a los partidos, "porque de ello depende que España siga a la cabeza de las infraestructuras". Rajoy señala que, "crecemos y somos fiables porque la sociedad española jamás se rinde y porque la política económica que hemos aplicado para salir de la crisis es sólida y solvente, creíble y equilibrada".

Es público y notorio que los nacionalistas vascos han ligado el destino de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 al Govern en Cataluña. La condición de que decaiga el artículo 155 es la primera línea argumental del PNV, y es lo que ha llevado a este partido hasta las puertas de la prisión de Soto del Real para entrevistarse con Jordi Sànchez, el líder más próximo a Carles Puigdemont, y la última apuesta frustrada de los independentistas. Según fuentes jeltzales, el pasado martes el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se entrevistó durante hora y media con el antiguo dirigente de la ANC. Del encuentro ha trascendido la confianza de Sànchez en que, a la mayor brevedad posible, habrá un Go-bierno estable en Cataluña que devuelva las instituciones catalanas a sus legítimos representantes.

La apreciación del fugaz candidato a la Generalitat no es baladí. La declaración se produce en pleno trámite parlamentario del proyecto de los Presupuestos, para cuya aprobación, el presidente Ra-joy necesita el apoyo de los cinco diputados del PNV. Una normalización de Cataluña facilitará que el PNV entre de nuevo en la negociación de PGE.

A última hora de la tarde del jueves, el Euzkadi Buru Batzar decidió conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo con el Estado español, de manera que no presentará enmiendas a la totalidad a los PGE de 2018. Esta concesión se prorrogará a la espera de que el tiempo -hasta el 24 de mayo- sirva para revertir la situación excepcional de Cataluña. Los nacionalistas subrayan que para nada se trata de un cheque en blanco, pero es sin duda uno de los pasos anunciados por el PP. Claro que de poco servirá este giro de posiciones, si antes el Gobierno no ataja la nueva crisis y renegocia con Foro y UPN.

