Los jóvenes parados de España, entre los más dispuestos a abandonar Europa para buscar trabajo

Sólo un 36% de los jóvenes españoles parados no se mudaría para trabajar

Un 21% de los jóvenes estaría dispuesto a mudarse dentro de España

Sólo un 15% estaría dispuesto a moverse dentro de la Unión Europea

Foto de archivo

Un 28% de los desempleados españoles de entre 20 y 34 años está preparado para salir de la Unión Europea con el objetivo de buscar trabajo, un porcentaje que es idéntico al registrado en el caso de Finlandia y sólo superado por el de Suecia (34%), según los datos publicados este martes por la oficina de estadística europea Eurostat.

En España, un 36% de los jóvenes parados no está preparado para mudarse con la intención de conseguir un empleo, el tercer porcentaje más bajo del bloque comunitario. No obstante, la propia agencia Eurostat destaca que en el caso de España el dato puede ser poco realista porque una parte importante de los encuestados ha preferido no contestar. Por otro lado, tan sólo se observan porcentajes menores en Portugal (29%) y Suecia (34%).

En concreto, un 21% de los parados jóvenes españoles estaría dispuesto a desplazarse dentro del país para encontrar trabajo, un 15% está preparado para mudarse a otro país de la UE y un 28% se plantea hacerlo fuera del bloque comunitario.

En el conjunto de la UE, el 50% de los desempleados entre 20 y 34 años son reacios a cambiar su lugar su residencia para conseguir un empleo. El 21% estaría dispuesto a mudarse dentro de su propio país, otro 21% está preparado para desplazarse a otro socio comunitario y un 17% saldría del bloque comunitario.

Los países cuyos jóvenes parados están más preparados para mudarse dentro de su país para buscar trabajo son Rumanía y Alemania (37%) y República Checa e Irlanda (35%). Sin embargo, los más dispuestos a desplazarse a otro Estado miembro son los jóvenes estonios y croatas (26%) y eslovenos (25%).

Por contra, los países que superaron los dos tercios de desempleados jóvenes que no están preparados para ir a otro país a buscar trabajo son Malta (73%), Países Bajos (69%) y Chipre (68%). En 17 socios comunitarios más de la mitad de los ciudadanos con entre 20 y 34 años no están dispuestos a mudarse para busc

PUBLICIDAD