La OCDE pide a España una revolución fiscal para hacer el sistema más progresivo y sencillo

En España, como en Europa, como en la economía global, falta una reordenación del sistema económico, si es que no nos queremos cargar el planeta a pasos agigantados. A nivel económico lo que no se ha sabido prever, es el pasar de una economía productiva en la que la mano de obra era esencial para producir los bienes de consumo y el desarrollo social, a otra economía donde esos mismos bienes se pueden producir en mayor cantidad y mejor productividad gracias a los adelantos tecnológicos y con muchísima menos gente. Con el gran error de no haber previsto a tiempo, un impuesto de sostenibilidad a los adelantos tecnológicos que sustituyen a las personas, para compensar así la transferencia de la productividad humana a la productividad de las maquinas (robótica, A.I., etc.). Sin esas compensaciones, la economía real, junto a las rentas a la población y el consumo, se desequilibrarán enormemente, hasta el punto de abocarnos a que se genere un caos social… y en esas estamos.