Se fragua la primera concentración para reclamar el derecho a decidir de Tabarnia

Una concentración en enero para reclamar el derecho a decidir de Tabarnia

La plataforma Barcelona is not Catalonia ha logrado una gran repercusión en la última semana en toda España. Este grupo que defiende que Tabarnia (parte de la provincia de Barcelona y Tarragona) es una región histórica, pretende ahora organizar una concentración en enero para reclamar el derecho a decidir de Tabarnia.

La petición en change.org que pretende conseguir que Tabarnia sea una comunidad autónoma ha alcanzado las 90.000 firmas en pocos días. Dentro de esta petición se expone que "Tabarnia es una región histórica que abarcaba lo que ahora es geográficamente Tarragona y Barcelona. En el pasado fue también conocido como condado de Barcelona. Actualmente es una región que se diferencia en muchos aspectos al resto de la comunidad autónoma a la que pertenece. Políticamente se posiciona como constitucionalista y partidaria de seguir dentro de España incondicionalmente".

Probablemente, la buena acogida de esta petición más el fuerte apoyo que ha recibido la idea y la plataforma Barcelona is not Catalonia en redes sociales, están dando alas al movimiento para promover esta concentración.

Barcelona is not Catalonia ha anunciado esta iniciativa en Twitter con el siguiente mensaje: "Al parecer algunos medios no nos están tomando en serio. Creen que en realidad no existe una corriente autonomista en Tabarnia. ¿Qué os parece si hacemos en enero una primera concentración en Plaça de Sant Jaume para reclamar el derecho a decidir de Tabarnia? Volem urnes +=+=".

Qué pretende el movimiento

Para empezar, Tabarnia estaría formada básicamente por Barcelona, su área metropolitana y la franja de terreno que la une con Tarragona. "Es esa Cataluña industrial, próspera y bilingüe contraria al separatismo que lucha sin conseguirlo por un trato fiscal justo contra el gobierno de la Generalitat", según destacan desde Barcelona is not Catalonia.

Según se definen ellos mismos, Barcelona is not Catalonia, también conocida como Plataforma por la Autonomía de Barcelona, es una organización ciudadana de base transversal, unitaria y democrática que tiene por objetivo conseguir una gestión política y fiscal propia para Barcelona al margen de la Generalitat de Cataluña. La forma jurídica para ejercer dicha gestión sería una comunidad autónoma independiente.

Analizando los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, en Barcelona los partidos que no son defensores de la secesión de la región obtuvieron una clara mayoría en votos. En la ciudad de Tarragona es aún más evidente este escenario, dónde los partidos no secesionistas superan el 60% de los votos.

El nacimiento de la organización

Según destaca dicha plataforma en su web, "el embrión de la organización se originó tras una conferencia titulada Las balanzas fiscales entre territorios catalanes, que se celebró en Barcelona el 29 de enero de 2011. A raíz de las conversaciones mantenidas por los ponentes y asistentes surgió un grupo de trabajo, formado por economistas y abogados, que tenían la inquietud de formular propuestas para evitar la sangría fiscal de la Generalitat hacia Barcelona".

La primera asamblea constituyente de la plataforma tuvo lugar simbólicamente durante las fiestas de la Mercè, patrona de Barcelona, el 24 de septiembre de 2012. Los estatutos, el reglamento interno y la hoja de ruta hacia la autonomía política se aprobaron ese mismo día.

Los pilares de esta plataforma

Desde Barcelona is not Catalonia defienden una gestión de los recursos más justa y eficiente, evitando la sangría de ingresos hacia Cataluña y los agravios territoriales que padece desde hace 40 años por la Generalitat.

"Asegurar la permanencia en España y la estabilidad. Sin quebrantar la ley, separando la imagen de Barcelona del proyecto independentista, mejorando las relaciones con el resto del país, principal mercado de las empresas barcelonesas", destaca la plataforma.

Y por último, "recuperar la soberanía histórica del condado de Barcelona como territorio autónomo e independiente. Poniendo en valor la milenaria bandera de Barcelona y evitando que la estelada se siga adueñando impunemente de las fachadas de nuestros edificios públicos".

