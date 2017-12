Tabarnia gana fuerza: el movimiento que quiere la secesión de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña

s una petición muy justa. El independentismo tiene sus feudos en una Cataluña rural, la que va a manifestarse en tractor, anclada a la masía, que siempre habló catalán como única lengua y que no está prácticamente industrializada.



La región industrializada es no independentista y sabe que gran parte de sus negocios tienen por clientes a los españoles. Sus problemas son netamente diferenciados y además es una comunidad plurilingüe y que sabe lo que son los mercados de capitales..



Es lógico que quieran aires europeístas y buenas relaciones con el Estado para que se logre el eje mediterráneo, que nada importa a los payeses.



Es democrático oírlos, no?.



El Ibex no solo se mueve por Cataluña hermano.