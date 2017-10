CCOO y UGT marcan distancia con la huelga general de Cataluña pero apoyan paros contra la violencia

para evitar la violencia que se viven en las calles lo mejor es aplicar la 155, sacar a los politicos de cataluña y dejarla intervenida hasta el fin del mandato,



sacar TODA la policia nacional y civil de alli, y dejar a los mossos que se enfrenten a su pueblo, pero el gobierno de cataluña no funcionaria porque no habria, intervencion de todo los sistemas y control maximo, y por supuesto, NO DETENER a nadie, para que asi, no puedan decir nada de dictadura, es simple, se cierra todos los sistemas desde madrid.



creeme, es el mejor ataque posible.