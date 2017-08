Simplificar el marco fiscal, clave para frenar la despoblación en España

Los areopuertos que no son rentables no se han construido en pueblos, sino en ciudades de tamaño pequeño o medio, como el de Ciudad Real, Huesca, Castellón, Albacete, Burgos, Lleida. El Ave no tiene parada en casi ninguno de los miles de pueblos de España. Las empresas no se van de los pueblos porque sean complejos los trámites burocráticos o los impuestos (por lo menos no lo son más que en las grandes ciudades).



La despoblación del campo se da en todos los países industrializados del mundo sin excepción, y tiene que ver con la lógica del sistema industrial. Sale más rentable concentrar la población en grandes núcleos urbanos. Lo rural queda relegado a la producción agricola, ganadera y forestal y las medidas a nivel europeo para evitar el despoblamiento de las zonas rurales han consistido basicamente en ayudas a agricultores y ganaderos.



La inversión pública es muy inferior en lo rural a la de las ciudades. La burocracia o los impuestos no tienen nada que ver con la despoblación del campo, en las ciudades hay tanta o más burocracia e impuestos que en el campo. En fin un desatino de artículo, inventando las causas de la despoblación del campo para asi cargar contra un marco regulatorio que considea exagerado pero que a la postre se demuestra insuficiente en muchos sectores (como el que se refiere al medioambiente, a la seguridad alimenticia, a los derechos de los trabajadores y un largo etc.)