Un nuevo estudio asegura que el diésel es menos contaminante que la gasolina

Cada nuevo estudio contradice el estudio anterior, lo que al final es una tomadura de pelo y la contaminación y el cambio climático un problema. Coches eléctricos, de hidrógeno y gas licuado, pero ya, como ya está haciendo Suecia. Una legislación que obligue a instalar puestos de recarga en todos los parkings privados, comunidades de vecinos, etc, con una subvención durante dos años y en cinco las instalaciones tienen que ser obligatorias en todos los edificios, nuevos y usados, veremos como se deja de fabricar estos coches contaminantes, que no solo es la gasolina, son los aceites, lubricantes, etc.

#3

| 18-07-2017 / 17:34

Ahora sí, ahora no, ahora es bueno el aceita, ahora no, ahora son buenas las espinacas, ahora no, ahora es buena la carne de caballo, ahora no,... a la mierda, hombre