¿Es viable la implantación del coche eléctrico? No sin 40 macrofábricas más como la de Tesla

| 13-07-2017 / 17:12

Articulo subencionado por Tesla... el coche electrico ni es ni será nunca una alternativa.... desde el momento en que casi ni se podrá cargar en ningun sitio y el que pueda perdera toda una tarde en la recarga.



Se ha publicado que el 66% de las personas propietarias de coche no tienen garaje...es decir "duermen" en la calle.... ¿me quieren decir ustedes antes de escribir chorradas donde van a cargar el coche?...



me diran en puntos de carga... si claro una persona no tiene otra cosa que hacer que cada dos o tres dias ir a un punto de recarga y dejar el coche aparcado 3,4 ó 5 horas Puntos de recarga que deberán ser inmensos por que deberan acoger en sus isntalaciones a un total del 20% de los coches (66%/3 dias)..



¿digame ustede donde los situamos?... con lo cual habra 3, 4 ó 5 para todo madrid.... a donde tendran que ir desde todos lados a "vacacionar" a los puntos de carga....



porque la ubicacion "logica" seria en los parking de los hipermercados con lo cual si el pequeño comercio estaba mal estos los mataria... porque gente que angtes no iba ahora va a tenr que ir si o si o si iba una vez al mes ahora ira dos veces en semana, y como tiene que estar alli varias horas comprará todo alli......



en fin pamplinas para generar una necesidad via frikismo y seudoecologia. Si tan bueno es el electrico, si tan maravilloso es, si tantas subvenciones tienes y tan poco cuesta "llenarle la bateria" ¿como somos tan tontos de no saturar el mercado de coches electricos?..